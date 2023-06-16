https://ria.ru/20230616/sponsory-1878781057.html
Киев впервые исключил компанию из международного списка "спонсоров войны"
Киев впервые исключил компанию из международного списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 16.06.2023
Киев впервые исключил компанию из международного списка "спонсоров войны"
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из своего списка "спонсоров войны", ею стала ирландская компания РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:47
2023-06-16T19:47
2023-06-16T19:47
специальная военная операция на украине
экономика
киев
raiffeisen bank international
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из своего списка "спонсоров войны", ею стала ирландская компания Peninsula Petroleum. В конце апреля агентство сообщило, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. "Первая компания прекратила сотрудничать с РФ для выхода из числа международных спонсоров войны... Компания направила соответствующее письмо в НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале агентства. Утверждается, что компания прекратила поставлять бункерное топливо не только судам, которые принадлежат россиянам или ходят под российским флагом, но и тем судам, которые перевозят российскую нефть. Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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экономика, киев, raiffeisen bank international, в мире
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Киев, Raiffeisen Bank International, В мире
Киев впервые исключил компанию из международного списка "спонсоров войны"
Украина исключила ирландскую компанию из международного списка "спонсоров войны"