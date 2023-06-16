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Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
20:12 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878784641.html
Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве
Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ сохранят до 2035 года действующую систему взаимоотношений, договор РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:12
2023-06-16T20:12
тюменская область
тюменская область
ямал
ханты-мансийский автономный округ
александр моор
наталья комарова
дмитрий артюхов
югра
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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ сохранят до 2035 года действующую систему взаимоотношений, договор об этом главы регионов подписали в пятницу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Церемония подписания трехстороннего договора между органами власти трех субъектов состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. "Договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом будет действовать до 2035 года. Сегодня на полях ПМЭФ-2023 подписали документ с коллегами Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым. Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в 2004 году, должна быть сохранена", – сообщил Моор. Программа "Сотрудничество" действует между регионами с 2004 года, основоположниками договора были губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала Сергей Собянин, Александр Филиппенко и Юрий Неелов. По словам Моора, сложившаяся за эти годы система взаимоотношений основана на взаимном уважении и согласии, она доказала свою эффективность и работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев. "Сегодня перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению жизни земляков. На многие из новых вызовов мы, как и прежде, будем отвечать сообща. И в этом залог нашего общего успеха", – добавил Моор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878758409.html
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тюменская область, ямал, ханты-мансийский автономный округ, александр моор, наталья комарова, дмитрий артюхов, югра, пмэф 2023
Тюменская область, Тюменская область, Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ, Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Югра, ПМЭФ 2023
Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве

Тюменская область, Югра и Ямал продлили до 2035 года договор о сотрудничестве

© Фото : Правительство Тюменской областиТюменская область, Югра и Ямал продлили до 2035 года договор о сотрудничестве
Тюменская область, Югра и Ямал продлили до 2035 года договор о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Правительство Тюменской области
Тюменская область, Югра и Ямал продлили до 2035 года договор о сотрудничестве
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ сохранят до 2035 года действующую систему взаимоотношений, договор об этом главы регионов подписали в пятницу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Церемония подписания трехстороннего договора между органами власти трех субъектов состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
Подписания, ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве
Вчера, 18:19
"Договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом будет действовать до 2035 года. Сегодня на полях ПМЭФ-2023 подписали документ с коллегами Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым. Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в 2004 году, должна быть сохранена", – сообщил Моор.
Программа "Сотрудничество" действует между регионами с 2004 года, основоположниками договора были губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала Сергей Собянин, Александр Филиппенко и Юрий Неелов. По словам Моора, сложившаяся за эти годы система взаимоотношений основана на взаимном уважении и согласии, она доказала свою эффективность и работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев. "Сегодня перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению жизни земляков. На многие из новых вызовов мы, как и прежде, будем отвечать сообща. И в этом залог нашего общего успеха", – добавил Моор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Моор оценил третье место Тюменской области в Нацрейтинге по ивестклимату
Вчера, 18:55
 
Тюменская областьТюменская областьЯмалХанты-Мансийский автономный округАлександр МоорНаталья КомароваДмитрий АртюховЮграПМЭФ 2023
 
 
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