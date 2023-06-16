https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878784641.html

Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве

Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023

Тюменская область, Югра и Ямал продлили договор о сотрудничестве

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ сохранят до 2035 года действующую систему взаимоотношений, договор РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:12

2023-06-16T20:12

2023-06-16T20:12

тюменская область

тюменская область

ямал

ханты-мансийский автономный округ

александр моор

наталья комарова

дмитрий артюхов

югра

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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ сохранят до 2035 года действующую систему взаимоотношений, договор об этом главы регионов подписали в пятницу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Церемония подписания трехстороннего договора между органами власти трех субъектов состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. "Договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом будет действовать до 2035 года. Сегодня на полях ПМЭФ-2023 подписали документ с коллегами Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым. Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в 2004 году, должна быть сохранена", – сообщил Моор. Программа "Сотрудничество" действует между регионами с 2004 года, основоположниками договора были губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала Сергей Собянин, Александр Филиппенко и Юрий Неелов. По словам Моора, сложившаяся за эти годы система взаимоотношений основана на взаимном уважении и согласии, она доказала свою эффективность и работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев. "Сегодня перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению жизни земляков. На многие из новых вызовов мы, как и прежде, будем отвечать сообща. И в этом залог нашего общего успеха", – добавил Моор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878758409.html

https://ria.ru/20230616/reyting-1878768939.html

тюменская область

ямал

ханты-мансийский автономный округ

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тюменская область, ямал, ханты-мансийский автономный округ, александр моор, наталья комарова, дмитрий артюхов, югра, пмэф 2023