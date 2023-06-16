https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878781342.html
Липецкая область расширяет сотрудничество с платежной системой "Мир"
Липецкая область расширяет сотрудничество с платежной системой "Мир" - РИА Новости, 16.06.2023
Липецкая область расширяет сотрудничество с платежной системой "Мир"
Жителей Липецкой области ждет развитие удобных цифровых сервисов на базе карт "Мир", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:49
2023-06-16T19:49
2023-06-16T19:49
липецкая область
игорь артамонов
владимир комлев
пмэф 2023
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Жителей Липецкой области ждет развитие удобных цифровых сервисов на базе карт "Мир", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с генеральным директором платежной системы "Мир" Владимиром Комлевым на ПМЭФ-2023.По его словам, помимо платежного функционала обычная банковская карта будет наполнена нефинансовыми сервисам. Их перечень сейчас прорабатывают эксперты российской платежной системы и представители органов власти региона.Артамонов отметил, что платежная система "Мир" предоставит региону собственные технологические платформы и решения для реализации проекта."С помощью карты "Мир" мы сможем повысить качество жизни липчан и увеличить скорость получения ими цифровых услуг. Будем активно развивать это направление и подключать больше сервисов и партнеров, чтобы люди могли использовать карту как транспортную, банковскую и социальную и получать скидки при покупках", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230616/elevatornyy_kompleks-1878780012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, владимир комлев, пмэф 2023
Липецкая область, Игорь Артамонов, Владимир Комлев, ПМЭФ 2023
ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Жителей Липецкой области ждет развитие удобных цифровых сервисов на базе карт "Мир", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с генеральным директором платежной системы "Мир" Владимиром Комлевым на ПМЭФ-2023.
По его словам, помимо платежного функционала обычная банковская карта будет наполнена нефинансовыми сервисам. Их перечень сейчас прорабатывают эксперты российской платежной системы и представители органов власти региона.
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Артамонов отметил, что платежная система "Мир" предоставит региону собственные технологические платформы и решения для реализации проекта.
"С помощью карты "Мир" мы сможем повысить качество жизни липчан и увеличить скорость получения ими цифровых услуг. Будем активно развивать это направление и подключать больше сервисов и партнеров, чтобы люди могли использовать карту как транспортную, банковскую и социальную и получать скидки при покупках", – сказал Артамонов
.