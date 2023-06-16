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ПСБ расширит сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
19:31 16.06.2023
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ПСБ расширит сотрудничество с регионами России
ПСБ расширит сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ расширит сотрудничество с регионами России
Председатель ПСБ Петр Фрадков провел в рамках ПМЭФ встречи с главами Костромской, Омской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:31
2023-06-16T19:31
пмэф-2023
тюменская область
омская область
петр фрадков
пмэф 2023
костромская область
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков провел в рамках ПМЭФ встречи с главами Костромской, Омской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, по итогам переговоров с регионами подписаны соглашения о сотрудничестве с целью дальнейшего улучшения экономического климата в субъектах, сообщает банк. Документы, в частности, предусматривают содействие развитию современных банковских технологий и инфраструктуры, предоставление жителям регионов доступных условий ипотечного кредитования, а также поддержку проектов жилстроительства. Кроме того, ПСБ планирует принять участие в реализации ключевых областных инвестиционных проектов, запустить в регионах специализированные программы для предпринимателей, а также оказать содействие в повышении финансовой грамотности населения.С Омской областью также достигнута договоренность о содействии развитию доступной спортивной инфраструктуры, поддержке детского и массового спорта в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" по строительству Центров уличного баскетбола в регионах. "Совместно с региональными властями мы реализуем важнейшие проекты, помогающие людям решать жилищные вопросы с использованием удобных программ ипотечного кредитования, а предпринимателям – получать действенные банковские инструменты развития бизнеса. Кроме того, наше сотрудничество направлено на создание новых инфраструктурных и спортивных объектов. Подписанные сегодня соглашения – это залог будущих масштабных проектов мирового класса, реализация которых послужит дальнейшему укреплению экономики субъектов", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова.
тюменская область
омская область
костромская область
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тюменская область, омская область, петр фрадков, пмэф 2023, костромская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийский автономный округ, псб (банк псб)
ПМЭФ-2023, Тюменская область, Омская область, Петр Фрадков, ПМЭФ 2023, Костромская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный округ, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ расширит сотрудничество с регионами России

Председатель Фрадков: банк ПСБ расширит сотрудничество с регионами России

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков провел в рамках ПМЭФ встречи с главами Костромской, Омской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, по итогам переговоров с регионами подписаны соглашения о сотрудничестве с целью дальнейшего улучшения экономического климата в субъектах, сообщает банк.

Документы, в частности, предусматривают содействие развитию современных банковских технологий и инфраструктуры, предоставление жителям регионов доступных условий ипотечного кредитования, а также поддержку проектов жилстроительства. Кроме того, ПСБ планирует принять участие в реализации ключевых областных инвестиционных проектов, запустить в регионах специализированные программы для предпринимателей, а также оказать содействие в повышении финансовой грамотности населения.

С Омской областью также достигнута договоренность о содействии развитию доступной спортивной инфраструктуры, поддержке детского и массового спорта в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" по строительству Центров уличного баскетбола в регионах.

"Совместно с региональными властями мы реализуем важнейшие проекты, помогающие людям решать жилищные вопросы с использованием удобных программ ипотечного кредитования, а предпринимателям – получать действенные банковские инструменты развития бизнеса. Кроме того, наше сотрудничество направлено на создание новых инфраструктурных и спортивных объектов. Подписанные сегодня соглашения – это залог будущих масштабных проектов мирового класса, реализация которых послужит дальнейшему укреплению экономики субъектов", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова.
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© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
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Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ-2023Тюменская областьОмская областьПетр ФрадковПМЭФ 2023Костромская областьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ханты-Мансийский автономный округПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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