Председатель Фрадков: банк ПСБ расширит сотрудничество с регионами России
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков провел в рамках ПМЭФ встречи с главами Костромской, Омской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, по итогам переговоров с регионами подписаны соглашения о сотрудничестве с целью дальнейшего улучшения экономического климата в субъектах, сообщает банк.
Документы, в частности, предусматривают содействие развитию современных банковских технологий и инфраструктуры, предоставление жителям регионов доступных условий ипотечного кредитования, а также поддержку проектов жилстроительства. Кроме того, ПСБ планирует принять участие в реализации ключевых областных инвестиционных проектов, запустить в регионах специализированные программы для предпринимателей, а также оказать содействие в повышении финансовой грамотности населения.
С Омской областью также достигнута договоренность о содействии развитию доступной спортивной инфраструктуры, поддержке детского и массового спорта в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" по строительству Центров уличного баскетбола в регионах.
"Совместно с региональными властями мы реализуем важнейшие проекты, помогающие людям решать жилищные вопросы с использованием удобных программ ипотечного кредитования, а предпринимателям – получать действенные банковские инструменты развития бизнеса. Кроме того, наше сотрудничество направлено на создание новых инфраструктурных и спортивных объектов. Подписанные сегодня соглашения – это залог будущих масштабных проектов мирового класса, реализация которых послужит дальнейшему укреплению экономики субъектов", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова.
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