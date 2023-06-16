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В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией

В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией - РИА Новости, 16.06.2023

В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией

Потенциал сотрудничества России с такими странами, как Китай, Иран, Индия очень большой и не исчерпан, хотя есть свои сложности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:06

2023-06-16T19:06

2023-06-16T19:06

пмэф-2023

экономика

россия

иран

дмитрий песков

китай

пмэф 2023

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сотрудничества России с такими странами, как Китай, Иран, Индия очень большой и не исчерпан, хотя есть свои сложности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас это партнеры, они были партнерами и раньше... Наш орел смотрит в две стороны... Открываются новые горизонты, есть свои сложности, это непростые партнеры, к ним надо привыкать, они должны привыкнуть к нам", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра на ПМЭФ. По его словам, нужно нарастить объем отношений для атмосферы взаимного доверия. "Но уже сейчас можно сказать, что потенциал очень большой и он далеко не исчерпан. Еще работать и работать", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, иран, дмитрий песков, китай, пмэф 2023