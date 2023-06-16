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В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
19:06 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878771889.html
В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией
В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией - РИА Новости, 16.06.2023
В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией
Потенциал сотрудничества России с такими странами, как Китай, Иран, Индия очень большой и не исчерпан, хотя есть свои сложности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:06
2023-06-16T19:06
пмэф-2023
экономика
россия
иран
дмитрий песков
китай
пмэф 2023
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сотрудничества России с такими странами, как Китай, Иран, Индия очень большой и не исчерпан, хотя есть свои сложности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас это партнеры, они были партнерами и раньше... Наш орел смотрит в две стороны... Открываются новые горизонты, есть свои сложности, это непростые партнеры, к ним надо привыкать, они должны привыкнуть к нам", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра на ПМЭФ. По его словам, нужно нарастить объем отношений для атмосферы взаимного доверия. "Но уже сейчас можно сказать, что потенциал очень большой и он далеко не исчерпан. Еще работать и работать", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, иран, дмитрий песков, китай, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Иран, Дмитрий Песков, Китай, ПМЭФ 2023
В Кремле оценили потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном и Индией

Песков назвал потенциал сотрудничества России с Китаем, Ираном, Индией большим

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги государств - участников международного экономического форума ПМЭФ-2023
Флаги государств - участников международного экономического форума ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости
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Флаги государств - участников международного экономического форума ПМЭФ-2023
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Потенциал сотрудничества России с такими странами, как Китай, Иран, Индия очень большой и не исчерпан, хотя есть свои сложности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас это партнеры, они были партнерами и раньше... Наш орел смотрит в две стороны... Открываются новые горизонты, есть свои сложности, это непростые партнеры, к ним надо привыкать, они должны привыкнуть к нам", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра на ПМЭФ.
По его словам, нужно нарастить объем отношений для атмосферы взаимного доверия. "Но уже сейчас можно сказать, что потенциал очень большой и он далеко не исчерпан. Еще работать и работать", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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20 мая, 08:00
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияИранДмитрий ПесковКитайПМЭФ 2023
 
 
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