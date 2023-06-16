https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878639512.html

Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином

Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином - РИА Новости, 16.06.2023

Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином

Делегация Мурманска работает в городе-побратиме Харбине (КНР), где обсуждает вопросы сотрудничества и определяет возможные сферы взаимодействия, сообщил глава... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:37

2023-06-16T14:37

2023-06-16T15:46

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мурманск

харбин

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экономика

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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Делегация Мурманска работает в городе-побратиме Харбине (КНР), где обсуждает вопросы сотрудничества и определяет возможные сферы взаимодействия, сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "Посетили 32-ю Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Одна из зон выставки посвящена китайско-российскому экономическому и торговому взаимодействию", - написал Сердечкин. Кроме того, отмечается, что в рамках насыщенной программы состоялись рабочие встречи, в частности, с мэром города Харбина Чжан Цисяном, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества – в том числе, в сфере туризма и торговли рыбной продукцией. В коллективной встрече с руководством города Харбина приняли участие представители делегаций Мурманска, Хабаровска, Краснодара, Владивостока, Благовещенска и Республики Башкортостан. "На конференции по обмену и сотрудничеству между Харбином и российскими городами-побратимами рассказал о преференциальных режимах в нашем регионе, новых точках роста и возможностях для инвестиций в городе-герое", - отметил глава администрации Мурманска. С 2016 года город-герой Мурманск и Харбин связывают побратимские отношения. "Благодарю китайских коллег за теплый прием и уверен, что дружба и партнерство наших городов продолжат расти и крепнуть", - выразил надежду Сердечкин.

https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878632925.html

https://ria.ru/20230615/kombinat-1878482664.html

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мурманск, харбин, китай, экономика, мурманская область