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Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином - РИА Новости, 16.06.2023
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Мурманская область
 
14:37 16.06.2023 (обновлено: 15:46 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878639512.html
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином - РИА Новости, 16.06.2023
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином
Делегация Мурманска работает в городе-побратиме Харбине (КНР), где обсуждает вопросы сотрудничества и определяет возможные сферы взаимодействия, сообщил глава... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:37
2023-06-16T15:46
мурманская область
мурманск
харбин
китай
экономика
мурманская область
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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Делегация Мурманска работает в городе-побратиме Харбине (КНР), где обсуждает вопросы сотрудничества и определяет возможные сферы взаимодействия, сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "Посетили 32-ю Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Одна из зон выставки посвящена китайско-российскому экономическому и торговому взаимодействию", - написал Сердечкин. Кроме того, отмечается, что в рамках насыщенной программы состоялись рабочие встречи, в частности, с мэром города Харбина Чжан Цисяном, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества – в том числе, в сфере туризма и торговли рыбной продукцией. В коллективной встрече с руководством города Харбина приняли участие представители делегаций Мурманска, Хабаровска, Краснодара, Владивостока, Благовещенска и Республики Башкортостан. "На конференции по обмену и сотрудничеству между Харбином и российскими городами-побратимами рассказал о преференциальных режимах в нашем регионе, новых точках роста и возможностях для инвестиций в городе-герое", - отметил глава администрации Мурманска. С 2016 года город-герой Мурманск и Харбин связывают побратимские отношения. "Благодарю китайских коллег за теплый прием и уверен, что дружба и партнерство наших городов продолжат расти и крепнуть", - выразил надежду Сердечкин.
https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878632925.html
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мурманск, харбин, китай, экономика, мурманская область
Мурманская область, Мурманск, Харбин, Китай, Экономика, Мурманская область
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином

Мурманск расширяет сотрудничество с китайским Харбином

© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. МурманскаМурманск расширяет сотрудничество с Харбином
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Мурманска
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Делегация Мурманска работает в городе-побратиме Харбине (КНР), где обсуждает вопросы сотрудничества и определяет возможные сферы взаимодействия, сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале.
"Посетили 32-ю Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку. Одна из зон выставки посвящена китайско-российскому экономическому и торговому взаимодействию", - написал Сердечкин.
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Кроме того, отмечается, что в рамках насыщенной программы состоялись рабочие встречи, в частности, с мэром города Харбина Чжан Цисяном, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества – в том числе, в сфере туризма и торговли рыбной продукцией.
В коллективной встрече с руководством города Харбина приняли участие представители делегаций Мурманска, Хабаровска, Краснодара, Владивостока, Благовещенска и Республики Башкортостан.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. МурманскаМурманск расширяет сотрудничество с Харбином
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Мурманска
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином
"На конференции по обмену и сотрудничеству между Харбином и российскими городами-побратимами рассказал о преференциальных режимах в нашем регионе, новых точках роста и возможностях для инвестиций в городе-герое", - отметил глава администрации Мурманска.
С 2016 года город-герой Мурманск и Харбин связывают побратимские отношения. "Благодарю китайских коллег за теплый прием и уверен, что дружба и партнерство наших городов продолжат расти и крепнуть", - выразил надежду Сердечкин.
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