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ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:56 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878626311.html
ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту
ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту
ПСБ и Госкорпорация "Роскомос" в ходе ПМЭФ-2023 заключили соглашение о едином порядке обслуживания сотрудников госкорпорации в рамках зарплатного проекта,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:56
2023-06-16T13:56
пмэф-2023
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роскосмос
пмэф 2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и Госкорпорация "Роскомос" в ходе ПМЭФ-2023 заключили соглашение о едином порядке обслуживания сотрудников госкорпорации в рамках зарплатного проекта, сообщает банк.В рамках соглашения 124 организации, входящие в "Роскосмос", смогут присоединиться к зарплатному обслуживанию в ПСБ. Более 190 тысяч сотрудников получат возможность оформить зарплатные карты банка и пользоваться его финансовыми продуктами на льготных условиях. Также предусмотрено создание в ближайшее время сети "легких офисов" на территории предприятий "Роскосмоса" со штатом свыше 1,5 тысяч человек, где сотрудникам будет доступен широкий спектр банковских услуг и консультации по финансовым вопросам.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Соглашение даст дополнительный импульс привлечению в ракетно-космическую отрасль новых высококвалифицированных кадров. Сегодня ПСБ предоставляет госкорпорации полный комплекс финансовых инструментов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников, в том числе в области доступной ипотеки, льготного кредитования", - приводятся в сообщении слова Фрадкова на церемонии.По словам гендиректора "Роскосмоса", заключение соглашения подтверждает взаимную заинтересованность госкорпорации и ПСБ в развитии долгосрочных отношений. "Единый подход, тарифы и правила оказания услуг в рамках зарплатного проекта для Госкорпорации "Роскосмос" и всех ее организаций, оперативная поддержка ПСБ на местах присутствия организаций – залог успешного сотрудничества и высоких стандартов обслуживания", - отметил Борисов.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878618585.html
https://ria.ru/20230615/psb-1878455224.html
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), роскосмос, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Роскосмос, ПМЭФ 2023

ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и Госкорпорация "Роскомос" в ходе ПМЭФ-2023 заключили соглашение о едином порядке обслуживания сотрудников госкорпорации в рамках зарплатного проекта, сообщает банк.
В рамках соглашения 124 организации, входящие в "Роскосмос", смогут присоединиться к зарплатному обслуживанию в ПСБ. Более 190 тысяч сотрудников получат возможность оформить зарплатные карты банка и пользоваться его финансовыми продуктами на льготных условиях. Также предусмотрено создание в ближайшее время сети "легких офисов" на территории предприятий "Роскосмоса" со штатом свыше 1,5 тысяч человек, где сотрудникам будет доступен широкий спектр банковских услуг и консультации по финансовым вопросам.
Подписания, ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
ПСБ и ФПК подписали меморандум о сотрудничестве
Вчера, 13:32
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Соглашение даст дополнительный импульс привлечению в ракетно-космическую отрасль новых высококвалифицированных кадров. Сегодня ПСБ предоставляет госкорпорации полный комплекс финансовых инструментов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников, в том числе в области доступной ипотеки, льготного кредитования", - приводятся в сообщении слова Фрадкова на церемонии.
По словам гендиректора "Роскосмоса", заключение соглашения подтверждает взаимную заинтересованность госкорпорации и ПСБ в развитии долгосрочных отношений. "Единый подход, тарифы и правила оказания услуг в рамках зарплатного проекта для Госкорпорации "Роскосмос" и всех ее организаций, оперативная поддержка ПСБ на местах присутствия организаций – залог успешного сотрудничества и высоких стандартов обслуживания", - отметил Борисов.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Фрадков: Надо развивать инфраструктуру долевого финансирования для МСБ
15 июня, 19:31
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)РоскосмосПМЭФ 2023
 
 
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