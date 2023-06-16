https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878626311.html

ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту

ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту - РИА Новости, 16.06.2023

ПСБ и "Роскосмос" развивают сотрудничество по зарплатному проекту

ПСБ и Госкорпорация "Роскомос" в ходе ПМЭФ-2023 заключили соглашение о едином порядке обслуживания сотрудников госкорпорации в рамках зарплатного проекта,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:56

2023-06-16T13:56

2023-06-16T13:56

пмэф-2023

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пмэф 2023

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и Госкорпорация "Роскомос" в ходе ПМЭФ-2023 заключили соглашение о едином порядке обслуживания сотрудников госкорпорации в рамках зарплатного проекта, сообщает банк.В рамках соглашения 124 организации, входящие в "Роскосмос", смогут присоединиться к зарплатному обслуживанию в ПСБ. Более 190 тысяч сотрудников получат возможность оформить зарплатные карты банка и пользоваться его финансовыми продуктами на льготных условиях. Также предусмотрено создание в ближайшее время сети "легких офисов" на территории предприятий "Роскосмоса" со штатом свыше 1,5 тысяч человек, где сотрудникам будет доступен широкий спектр банковских услуг и консультации по финансовым вопросам.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Соглашение даст дополнительный импульс привлечению в ракетно-космическую отрасль новых высококвалифицированных кадров. Сегодня ПСБ предоставляет госкорпорации полный комплекс финансовых инструментов для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников, в том числе в области доступной ипотеки, льготного кредитования", - приводятся в сообщении слова Фрадкова на церемонии.По словам гендиректора "Роскосмоса", заключение соглашения подтверждает взаимную заинтересованность госкорпорации и ПСБ в развитии долгосрочных отношений. "Единый подход, тарифы и правила оказания услуг в рамках зарплатного проекта для Госкорпорации "Роскосмос" и всех ее организаций, оперативная поддержка ПСБ на местах присутствия организаций – залог успешного сотрудничества и высоких стандартов обслуживания", - отметил Борисов.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878618585.html

https://ria.ru/20230615/psb-1878455224.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), роскосмос, пмэф 2023