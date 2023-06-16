https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878618585.html

ПСБ и ФПК подписали меморандум о сотрудничестве

ПСБ и ФПК подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023

ПСБ и ФПК подписали меморандум о сотрудничестве

ПСБ и Федеральная пассажирская компания (ФПК) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о развитии кобрендовых карт,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:32

2023-06-16T13:32

2023-06-16T13:32

пмэф-2023

экономика

промсвязьбанк

псб (банк псб)

федеральная пассажирская компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878245714_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_675e64fd24dbddeb26e26ee1ae1a16c6.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и Федеральная пассажирская компания (ФПК) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о развитии кобрендовых карт, сообщает пресс-служба банка.Подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов. "Подписанный сегодня меморандум повысит доступность карточных продуктов в отдаленных российских регионах, позволит внедрять новые инновационные платежные инструменты и разрабатывать персонализированные программы лояльности национального масштаба. За последние годы россияне стали активнее путешествовать на поездах. Российский рынок внутреннего туризма имеет огромный потенциал, и мы заинтересованы участвовать в развитии технологичных финансовых сервисов для миллионов россиян, которые пользуются поездами", - отметил Басманов.По словам Пястолова, Федеральная пассажирская компания с каждым годом внедряет все больше новых сервисов и услуг для пассажиров. "Однако не менее важно делать поездки россиян выгодными для всех категорий граждан. Именно поэтому мы с партнерами стремимся развивать и предлагать новые совместные проекты", - сказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании.

https://ria.ru/20230615/psb-1878460452.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), федеральная пассажирская компания