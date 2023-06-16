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ПСБ и ФПК подписали меморандум о сотрудничестве
ПСБ и ФПК подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ и ФПК подписали меморандум о сотрудничестве
ПСБ и Федеральная пассажирская компания (ФПК) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о развитии кобрендовых карт,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:32
2023-06-16T13:32
2023-06-16T13:32
пмэф-2023
экономика
промсвязьбанк
псб (банк псб)
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и Федеральная пассажирская компания (ФПК) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о развитии кобрендовых карт, сообщает пресс-служба банка.Подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов. "Подписанный сегодня меморандум повысит доступность карточных продуктов в отдаленных российских регионах, позволит внедрять новые инновационные платежные инструменты и разрабатывать персонализированные программы лояльности национального масштаба. За последние годы россияне стали активнее путешествовать на поездах. Российский рынок внутреннего туризма имеет огромный потенциал, и мы заинтересованы участвовать в развитии технологичных финансовых сервисов для миллионов россиян, которые пользуются поездами", - отметил Басманов.По словам Пястолова, Федеральная пассажирская компания с каждым годом внедряет все больше новых сервисов и услуг для пассажиров. "Однако не менее важно делать поездки россиян выгодными для всех категорий граждан. Именно поэтому мы с партнерами стремимся развивать и предлагать новые совместные проекты", - сказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании.
https://ria.ru/20230615/psb-1878460452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), федеральная пассажирская компания
ПМЭФ-2023, Экономика, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), Федеральная пассажирская компания
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ПСБ и Федеральная пассажирская компания (ФПК) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о развитии кобрендовых карт, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов
.
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"Подписанный сегодня меморандум повысит доступность карточных продуктов в отдаленных российских регионах, позволит внедрять новые инновационные платежные инструменты и разрабатывать персонализированные программы лояльности национального масштаба. За последние годы россияне стали активнее путешествовать на поездах. Российский рынок внутреннего туризма имеет огромный потенциал, и мы заинтересованы участвовать в развитии технологичных финансовых сервисов для миллионов россиян, которые пользуются поездами", - отметил Басманов.
По словам Пястолова, Федеральная пассажирская компания с каждым годом внедряет все больше новых сервисов и услуг для пассажиров. "Однако не менее важно делать поездки россиян выгодными для всех категорий граждан. Именно поэтому мы с партнерами стремимся развивать и предлагать новые совместные проекты", - сказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании.