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Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
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07:50 16.06.2023 (обновлено: 10:54 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878517042.html
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ
Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:50
2023-06-16T10:54
россия
дмитрий песков
оаэ
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", — сказал он в эфире Первого канала. Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.
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россия, дмитрий песков, оаэ, в мире
Россия, Дмитрий Песков, ОАЭ, В мире
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ

Песков заявил о заинтересованности России в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", — сказал он в эфире Первого канала.
Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией
15 июня, 17:59
Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.
 
РоссияДмитрий ПесковОАЭВ мире
 
 
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