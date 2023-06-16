https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878517042.html
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ
Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:50
2023-06-16T07:50
2023-06-16T10:54
россия
дмитрий песков
оаэ
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", — сказал он в эфире Первого канала. Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878421155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, оаэ, в мире
Россия, Дмитрий Песков, ОАЭ, В мире
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ
Песков заявил о заинтересованности России в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", — сказал он в эфире Первого канала.
Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией
Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.