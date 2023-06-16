https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878517042.html

Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ

Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023

Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ

Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:50

2023-06-16T07:50

2023-06-16T10:54

россия

дмитрий песков

оаэ

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", — сказал он в эфире Первого канала. Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878421155.html

россия

оаэ

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россия, дмитрий песков, оаэ, в мире