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Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:19 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878758409.html
Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве
Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:19
2023-06-16T18:19
тюменская область
александр моор
игорь сечин
роснефть
пмэф 2023
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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "Губернатор Александр Моор и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона", – следует из сообщения. В числе ключевых направлений сотрудничества упоминаются создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение местных предприятий в производственные и логистические цепочки "Роснефти", обеспечение потребителей качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергопотенциала региона. Стороны также намерены реализовывать социально-экономические программы и проекты по охране природы. Отмечается, что в Тюменской области работают крупные дочерние предприятия "Роснефти" - "РН-Уватнефтегаз" и "Тюменнефтегаз", а также корпоративный научно-проектный институт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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александр моор, игорь сечин, роснефть, пмэф 2023
Тюменская область, Александр Моор, Игорь Сечин, Роснефть, ПМЭФ 2023

Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодписания, ПМЭФ-2023
Подписания, ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Фотохост-агентство
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Подписания, ПМЭФ-2023
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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Тюменской области Александр Моор ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Тюменский моторостроительный завод возобновит выпуск двигателей
Вчера, 18:17
"Губернатор Александр Моор и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона", – следует из сообщения.
В числе ключевых направлений сотрудничества упоминаются создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение местных предприятий в производственные и логистические цепочки "Роснефти", обеспечение потребителей качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергопотенциала региона. Стороны также намерены реализовывать социально-экономические программы и проекты по охране природы.
Отмечается, что в Тюменской области работают крупные дочерние предприятия "Роснефти" - "РН-Уватнефтегаз" и "Тюменнефтегаз", а также корпоративный научно-проектный институт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Тюменская областьАлександр МоорИгорь СечинРоснефтьПМЭФ 2023
 
 
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