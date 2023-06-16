https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878758409.html

Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве

Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023

Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:19

2023-06-16T18:19

2023-06-16T18:19

тюменская область

александр моор

игорь сечин

роснефть

пмэф 2023

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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "Губернатор Александр Моор и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона", – следует из сообщения. В числе ключевых направлений сотрудничества упоминаются создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение местных предприятий в производственные и логистические цепочки "Роснефти", обеспечение потребителей качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергопотенциала региона. Стороны также намерены реализовывать социально-экономические программы и проекты по охране природы. Отмечается, что в Тюменской области работают крупные дочерние предприятия "Роснефти" - "РН-Уватнефтегаз" и "Тюменнефтегаз", а также корпоративный научно-проектный институт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/zavod-1878757806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, игорь сечин, роснефть, пмэф 2023