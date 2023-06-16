https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878758409.html
Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве
Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2023
Тюменская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:19
2023-06-16T18:19
2023-06-16T18:19
тюменская область
александр моор
игорь сечин
роснефть
пмэф 2023
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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "Губернатор Александр Моор и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона", – следует из сообщения. В числе ключевых направлений сотрудничества упоминаются создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение местных предприятий в производственные и логистические цепочки "Роснефти", обеспечение потребителей качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергопотенциала региона. Стороны также намерены реализовывать социально-экономические программы и проекты по охране природы. Отмечается, что в Тюменской области работают крупные дочерние предприятия "Роснефти" - "РН-Уватнефтегаз" и "Тюменнефтегаз", а также корпоративный научно-проектный институт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, игорь сечин, роснефть, пмэф 2023
Тюменская область, Александр Моор, Игорь Сечин, Роснефть, ПМЭФ 2023
ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области и ПАО "НК "Роснефть" заключили соглашение о сотрудничестве по совместной реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"Губернатор Александр Моор
и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, созданию экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона", – следует из сообщения.
В числе ключевых направлений сотрудничества упоминаются создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение местных предприятий в производственные и логистические цепочки "Роснефти", обеспечение потребителей качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергопотенциала региона. Стороны также намерены реализовывать социально-экономические программы и проекты по охране природы.
Отмечается, что в Тюменской области работают крупные дочерние предприятия "Роснефти" - "РН-Уватнефтегаз" и "Тюменнефтегаз", а также корпоративный научно-проектный институт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.