https://ria.ru/20230616/slozhnosti-1878747578.html
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:49
2023-06-16T17:49
2023-06-16T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления". "Украинские войска активизировали операции по линии фронта, постепенно продвигаются вперед. Но они сталкиваются с пересеченной местностью, закрепившимися российскими войсками и ожесточенными боями", - сказал генсек. Он выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО и комиссии НАТО-Украина в пятницу Брюсселе. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ
Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ сталкиваются с пересеченной местностью и ожесточенными боями
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления".
«
"Украинские войска активизировали операции по линии фронта, постепенно продвигаются вперед. Но они сталкиваются с пересеченной местностью, закрепившимися российскими войсками и ожесточенными боями", - сказал генсек.
Украина провалила свою главную миссию
Он выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО и комиссии НАТО-Украина в пятницу Брюсселе.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию