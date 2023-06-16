https://ria.ru/20230616/slozhnosti-1878747578.html

Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ

Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023

Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления". РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:49

2023-06-16T17:49

2023-06-16T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления". "Украинские войска активизировали операции по линии фронта, постепенно продвигаются вперед. Но они сталкиваются с пересеченной местностью, закрепившимися российскими войсками и ожесточенными боями", - сказал генсек. Он выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО и комиссии НАТО-Украина в пятницу Брюсселе. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины