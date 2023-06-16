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Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/slozhnosti-1878747578.html
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:49
2023-06-16T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления". "Украинские войска активизировали операции по линии фронта, постепенно продвигаются вперед. Но они сталкиваются с пересеченной местностью, закрепившимися российскими войсками и ожесточенными боями", - сказал генсек. Он выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО и комиссии НАТО-Украина в пятницу Брюсселе. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Столтенберг указал на сложности, с которыми сталкиваются ВСУ

Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ сталкиваются с пересеченной местностью и ожесточенными боями

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе "контрнаступления".
«
"Украинские войска активизировали операции по линии фронта, постепенно продвигаются вперед. Но они сталкиваются с пересеченной местностью, закрепившимися российскими войсками и ожесточенными боями", - сказал генсек.
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11 июня, 08:00
Он выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО и комиссии НАТО-Украина в пятницу Брюсселе.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины
22 мая, 02:12
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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