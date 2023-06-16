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"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации - РИА Новости, 16.06.2023
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16:23 16.06.2023 (обновлено: 18:41 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/skolkovo-1878703241.html
"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации
"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации - РИА Новости, 16.06.2023
"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и предправления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в области... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:23
2023-06-16T18:41
пмэф-2023
новгородская область
фонд "сколково"
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и предправления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в области развития ассистивных технологий и технических средств реабилитации на базе ИНТЦ "Валдай", сообщает пресс-служба фонда.Глава региона отметил, что сегодня с Фондом "Сколково" выстроена системная работа. С 2022 года ИНТЦ "Валдай" является региональным представителем "Сколково"."Недавно у нас появился фонд поддержки участников СВО и сейчас важно, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, были обеспечены самыми современными средствами реабилитации. Сегодня “Сколково” — ключевая точка сборки, там самые интересные технологические решения по самым продвинутым технологиям реабилитации. И это соглашение даст нам вторую площадку для развития. Для меня это важно и как для главы комиссии Госсовета по социальной политике, потому что тот опыт, который есть в “Сколково”, считаю необходимо использовать при принятии решений, как будет развиваться сфера реабилитации в стране. Ближайшее заседание комиссии проведем с участием коллег из “Сколково”, постараемся наших партнеров из других регионов привезти в “Сколково”, показать разработки на практике. Это такое важное дополнение к той системной работе, которая есть у нас", — подчеркнул Никитин.Правительство Новгородской области тесно сотрудничает с Фондом "Сколково": реализуются совместные проекты, тестируются разработки. Например, новгородская компания "Техбионик" разрабатывает бионические протезы при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям и Фонда "Сколково". Предприятие одновременно является резидентом ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай" и "Сколково".По словам Дроздова, сейчас в "Сколково" порядка 50 компаний, которые решают социальные задачи: производят протезы, ортезы и коляски, предлагают решения в области цифровой реабилитации, когда при помощи игры восстанавливают подвижность конечностей, пострадавших после инсультов и травм."Мы хотим, чтобы решения резидентов находили воплощение в реальной жизни. Надеемся, что при помощи Новгородской области, Андрея Сергеевича лично как руководителя комиссии Госсовета, мы сможем организовать межрегиональное взаимодействие и искать в регионах новые решения, помогать людям, потому что сегодня это очень важный сегмент", — отметил Дроздов.В рамках соглашения будет идти активное взаимодействие с НовГУ им. Ярослава Мудрого, промышленными предприятиями региона. Планируется развивать программу поддержки инновационных стартапов.
https://ria.ru/20230615/zakazy-1878301144.html
https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878140579.html
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новгородская область, фонд "сколково", андрей никитин (политик)
ПМЭФ-2023, Новгородская область, Фонд "Сколково", Андрей Никитин (политик)

"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации

© Фото : Фонд Сколково"Сколково" и Новгородская область договорились создавать средства реабилитации
Сколково и Новгородская область договорились создавать средства реабилитации - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Фонд Сколково
"Сколково" и Новгородская область договорились создавать средства реабилитации
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и предправления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в области развития ассистивных технологий и технических средств реабилитации на базе ИНТЦ "Валдай", сообщает пресс-служба фонда.
Глава региона отметил, что сегодня с Фондом "Сколково" выстроена системная работа. С 2022 года ИНТЦ "Валдай" является региональным представителем "Сколково".
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15 июня, 12:47
"Недавно у нас появился фонд поддержки участников СВО и сейчас важно, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, были обеспечены самыми современными средствами реабилитации. Сегодня “Сколково” — ключевая точка сборки, там самые интересные технологические решения по самым продвинутым технологиям реабилитации. И это соглашение даст нам вторую площадку для развития. Для меня это важно и как для главы комиссии Госсовета по социальной политике, потому что тот опыт, который есть в “Сколково”, считаю необходимо использовать при принятии решений, как будет развиваться сфера реабилитации в стране. Ближайшее заседание комиссии проведем с участием коллег из “Сколково”, постараемся наших партнеров из других регионов привезти в “Сколково”, показать разработки на практике. Это такое важное дополнение к той системной работе, которая есть у нас", — подчеркнул Никитин.
Правительство Новгородской области тесно сотрудничает с Фондом "Сколково": реализуются совместные проекты, тестируются разработки. Например, новгородская компания "Техбионик" разрабатывает бионические протезы при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям и Фонда "Сколково". Предприятие одновременно является резидентом ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай" и "Сколково".
Фонд Сколково и ОЭЗ Технополис Москва договорились о сотрудничестве
Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Технополис Москва" договорились о сотрудничестве
14 июня, 18:03
По словам Дроздова, сейчас в "Сколково" порядка 50 компаний, которые решают социальные задачи: производят протезы, ортезы и коляски, предлагают решения в области цифровой реабилитации, когда при помощи игры восстанавливают подвижность конечностей, пострадавших после инсультов и травм.
«
"Мы хотим, чтобы решения резидентов находили воплощение в реальной жизни. Надеемся, что при помощи Новгородской области, Андрея Сергеевича лично как руководителя комиссии Госсовета, мы сможем организовать межрегиональное взаимодействие и искать в регионах новые решения, помогать людям, потому что сегодня это очень важный сегмент", — отметил Дроздов.
В рамках соглашения будет идти активное взаимодействие с НовГУ им. Ярослава Мудрого, промышленными предприятиями региона. Планируется развивать программу поддержки инновационных стартапов.
 
ПМЭФ-2023Новгородская областьФонд "Сколково"Андрей Никитин (политик)
 
 
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