https://ria.ru/20230616/skolkovo-1878703241.html

"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации

"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации - РИА Новости, 16.06.2023

"Сколково" и Новгородская область будут развивать технологии реабилитации

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и предправления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в области... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:23

2023-06-16T16:23

2023-06-16T18:41

пмэф-2023

новгородская область

фонд "сколково"

андрей никитин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878686046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_adc6e795fcf2a01f9fdea2b53a06d8b7.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и предправления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в области развития ассистивных технологий и технических средств реабилитации на базе ИНТЦ "Валдай", сообщает пресс-служба фонда.Глава региона отметил, что сегодня с Фондом "Сколково" выстроена системная работа. С 2022 года ИНТЦ "Валдай" является региональным представителем "Сколково"."Недавно у нас появился фонд поддержки участников СВО и сейчас важно, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, были обеспечены самыми современными средствами реабилитации. Сегодня “Сколково” — ключевая точка сборки, там самые интересные технологические решения по самым продвинутым технологиям реабилитации. И это соглашение даст нам вторую площадку для развития. Для меня это важно и как для главы комиссии Госсовета по социальной политике, потому что тот опыт, который есть в “Сколково”, считаю необходимо использовать при принятии решений, как будет развиваться сфера реабилитации в стране. Ближайшее заседание комиссии проведем с участием коллег из “Сколково”, постараемся наших партнеров из других регионов привезти в “Сколково”, показать разработки на практике. Это такое важное дополнение к той системной работе, которая есть у нас", — подчеркнул Никитин.Правительство Новгородской области тесно сотрудничает с Фондом "Сколково": реализуются совместные проекты, тестируются разработки. Например, новгородская компания "Техбионик" разрабатывает бионические протезы при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям и Фонда "Сколково". Предприятие одновременно является резидентом ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай" и "Сколково".По словам Дроздова, сейчас в "Сколково" порядка 50 компаний, которые решают социальные задачи: производят протезы, ортезы и коляски, предлагают решения в области цифровой реабилитации, когда при помощи игры восстанавливают подвижность конечностей, пострадавших после инсультов и травм."Мы хотим, чтобы решения резидентов находили воплощение в реальной жизни. Надеемся, что при помощи Новгородской области, Андрея Сергеевича лично как руководителя комиссии Госсовета, мы сможем организовать межрегиональное взаимодействие и искать в регионах новые решения, помогать людям, потому что сегодня это очень важный сегмент", — отметил Дроздов.В рамках соглашения будет идти активное взаимодействие с НовГУ им. Ярослава Мудрого, промышленными предприятиями региона. Планируется развивать программу поддержки инновационных стартапов.

https://ria.ru/20230615/zakazy-1878301144.html

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878140579.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, фонд "сколково", андрей никитин (политик)