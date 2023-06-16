https://ria.ru/20230616/skafandr-1878760862.html
В России испытали макет нового лунного скафандра
В России испытали макет нового лунного скафандра - РИА Новости, 16.06.2023
В России испытали макет нового лунного скафандра
Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко испытал макет нового российского скафандра для работы на поверхности Луны и оценил работу шарниров, а... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:25
2023-06-16T18:25
2023-06-16T18:25
наука
россия
олег кононенко
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко испытал макет нового российского скафандра для работы на поверхности Луны и оценил работу шарниров, а также удобство выполнения базовых операций в нём, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса" в пятницу. "В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") прошли испытания макета нового скафандра, который будет использоваться российскими космонавтами для выходов на лунную поверхность", - говорится в сообщении. Макет создан Научно-производственным предприятием "Звезда" имени Северина при участии Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и ЦПК. Первым макет скафандра на тренажере обезвешивания "Выход-2" испытал командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он оценил подвижность лунного "костюма" и удобство при выполнении ходьбы, прыжков, приседаний, подъемов и спусков по наклонной поверхности и работе с инструментами. "Проверялась его подвижность и работоспособность. Я выполнял типовые операции: стыковал электрические разъемы, натягивал лееры, пытался ходить — всё то, что будет делаться на поверхности Луны. Впечатления самые положительные", - уточнил Кононенко, словам которого приводит "Роскосмос". По его словам, новый скафандр "достаточно просторный", а за счёт расположения подшипников увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Космонавт уточнил, что объем гермошлема позволяет спокойно вращать головой и смотреть в разные стороны. Заместитель главного конструктора НПП "Звезда" по космическому оборудованию и снаряжению Александр Тюхтин в свою очередь отметил, что макет сделан в ходе научно-исследовательской работы по созданию облика лунного скафандра для оценки работы шарниров в условиях лунного притяжения. КОГДА МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ Точная дата планируемого полёта первого россиянина на Луну неизвестна. Ранее озвучивались планы, согласно которым первый россиянин высадится на Луне в 2030 году. К этому же времени планировалось выбрать место для строительства лунной базы к 2030 году, до 2040 года провести подготовку к строительству, а уже в пятом десятилетии XXI века развернуть работы по строительству базы. Позднее РФ и Китай раскрыли планы по созданию совместной Международной научной лунной станции (МНЛС) и развёртыванию её в два этапа с 2025 по 2035 годы. Станция будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Неясным остаётся и то, на чём россияне полетят на Луну. Проект сверхтяжёлой ракеты, необходимой для пилотируемых полётов в дальний космос неоднократно пересматривался и последний раз был "приостановлен" в феврале 2021 года. Тем не менее, в апреле 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил РИА Новости, что программа будет возобновлена в 2024 году.
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россия, олег кононенко, юрий борисов (роскосмос)
Наука, Россия, Олег Кононенко, Юрий Борисов (Роскосмос)
В России испытали макет нового лунного скафандра
Командир отряда космонавтов Кононенко испытал макет нового скафандра для работы на Луне
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости
. Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко испытал макет нового российского скафандра для работы на поверхности Луны и оценил работу шарниров, а также удобство выполнения базовых операций в нём, сообщили журналистам в пресс-службе
"Роскосмоса" в пятницу.
"В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") прошли испытания макета нового скафандра, который будет использоваться российскими космонавтами для выходов на лунную поверхность", - говорится в сообщении.
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Макет создан Научно-производственным предприятием "Звезда" имени Северина при участии Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и ЦПК.
Первым макет скафандра на тренажере обезвешивания "Выход-2" испытал командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он оценил подвижность лунного "костюма" и удобство при выполнении ходьбы, прыжков, приседаний, подъемов и спусков по наклонной поверхности и работе с инструментами.
"Проверялась его подвижность и работоспособность. Я выполнял типовые операции: стыковал электрические разъемы, натягивал лееры, пытался ходить — всё то, что будет делаться на поверхности Луны. Впечатления самые положительные", - уточнил Кононенко, словам которого приводит "Роскосмос".
По его словам, новый скафандр "достаточно просторный", а за счёт расположения подшипников увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Космонавт уточнил, что объем гермошлема позволяет спокойно вращать головой и смотреть в разные стороны.
Заместитель главного конструктора НПП "Звезда" по космическому оборудованию и снаряжению Александр Тюхтин в свою очередь отметил, что макет сделан в ходе научно-исследовательской работы по созданию облика лунного скафандра для оценки работы шарниров в условиях лунного притяжения.
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Точная дата планируемого полёта первого россиянина на Луну неизвестна. Ранее озвучивались планы, согласно которым первый россиянин высадится на Луне в 2030 году. К этому же времени планировалось выбрать место для строительства лунной базы к 2030 году, до 2040 года провести подготовку к строительству, а уже в пятом десятилетии XXI века развернуть работы по строительству базы.
Позднее РФ и Китай раскрыли планы по созданию совместной Международной научной лунной станции (МНЛС) и развёртыванию её в два этапа с 2025 по 2035 годы. Станция будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
Неясным остаётся и то, на чём россияне полетят на Луну. Проект сверхтяжёлой ракеты, необходимой для пилотируемых полётов в дальний космос неоднократно пересматривался и последний раз был "приостановлен" в феврале 2021 года. Тем не менее, в апреле 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
заявил РИА Новости, что программа будет возобновлена в 2024 году.
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