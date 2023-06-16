Рейтинг@Mail.ru
Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/shvetsiya-1878651762.html
Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники
Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники - РИА Новости, 16.06.2023
Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники
Власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:57
2023-06-16T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в Польше, центров логистики и обслуживания для переданной Киеву техники, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet. "Правительство дало добро на то, чтобы разрешить до 60 военнослужащим вооруженных сил участвовать в создании центров логистики и обслуживания (техники - ред.) рядом с Украиной, например, в Польше", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, в этих центрах будет ремонтироваться и обслуживаться шведская военная техника. Издание отмечает, что Швеция ранее передала 50 БМП Strf 90, танки Leopard, артиллерийские орудия Archer и ЗРК RBS 70. Точное количество танков не называется. "Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы отправляем, также могло быть использовано и достигло оперативного эффекта", - приводит издание слова министра обороны Швеции Пола Йонссона. В марте министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция выделила Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
украина
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швеция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция
Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники

SvD: Швеция создаст в Польше центры логистики и техобслуживания переданной Киеву техники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в Польше, центров логистики и обслуживания для переданной Киеву техники, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.
«
"Правительство дало добро на то, чтобы разрешить до 60 военнослужащим вооруженных сил участвовать в создании центров логистики и обслуживания (техники - ред.) рядом с Украиной, например, в Польше", - говорится в сообщении издания.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
По данным газеты, в этих центрах будет ремонтироваться и обслуживаться шведская военная техника. Издание отмечает, что Швеция ранее передала 50 БМП Strf 90, танки Leopard, артиллерийские орудия Archer и ЗРК RBS 70. Точное количество танков не называется.
«
"Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы отправляем, также могло быть использовано и достигло оперативного эффекта", - приводит издание слова министра обороны Швеции Пола Йонссона.
В марте министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция выделила Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала