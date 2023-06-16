https://ria.ru/20230616/shvetsiya-1878651762.html

Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники

Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники - РИА Новости, 16.06.2023

Швеция создаст в Польше центры обслуживания переданной Киеву техники

Власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:57

2023-06-16T14:57

2023-06-16T14:57

специальная военная операция на украине

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швеция

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в Польше, центров логистики и обслуживания для переданной Киеву техники, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet. "Правительство дало добро на то, чтобы разрешить до 60 военнослужащим вооруженных сил участвовать в создании центров логистики и обслуживания (техники - ред.) рядом с Украиной, например, в Польше", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, в этих центрах будет ремонтироваться и обслуживаться шведская военная техника. Издание отмечает, что Швеция ранее передала 50 БМП Strf 90, танки Leopard, артиллерийские орудия Archer и ЗРК RBS 70. Точное количество танков не называется. "Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы отправляем, также могло быть использовано и достигло оперативного эффекта", - приводит издание слова министра обороны Швеции Пола Йонссона. В марте министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Швеция выделила Украине десять танков немецкого производства Leopard, Норвегия - два комплекса ПВО NASAMS. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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