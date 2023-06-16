https://ria.ru/20230616/sevastopol-1878805997.html
В некоторых районах Севастополя пропало электричество
В некоторых районах Севастополя пропало электричество - РИА Новости, 16.06.2023
В некоторых районах Севастополя пропало электричество
Электроэнергия пропала в некоторых районах Севастополя, идут ремонтные работы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T22:34
2023-06-16T22:34
2023-06-16T23:13
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Электроэнергия пропала в некоторых районах Севастополя, идут ремонтные работы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастопольская", - написал он.Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям города Севастополя, отметил он. Работы займут несколько часов, написал он.
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877244293.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В некоторых районах Севастополя пропало электричество
Развожаев объяснил отключение света в ряде районов Севастополя проблемами на подстанции