https://ria.ru/20230616/sevastopol-1878805997.html

В некоторых районах Севастополя пропало электричество

В некоторых районах Севастополя пропало электричество - РИА Новости, 16.06.2023

В некоторых районах Севастополя пропало электричество

Электроэнергия пропала в некоторых районах Севастополя, идут ремонтные работы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T22:34

2023-06-16T22:34

2023-06-16T23:13

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Электроэнергия пропала в некоторых районах Севастополя, идут ремонтные работы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастопольская", - написал он.Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям города Севастополя, отметил он. Работы займут несколько часов, написал он.

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877244293.html

севастополь

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2023

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севастополь, происшествия, михаил развожаев