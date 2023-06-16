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В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку - РИА Новости, 16.06.2023
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14:27 16.06.2023 (обновлено: 14:42 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sdelka-1878635957.html
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку - РИА Новости, 16.06.2023
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку
Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:27
2023-06-16T14:42
пмэф-2023
экономика
россия
зерновая сделка
юрий ушаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."Раньше, наверное, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, зерновая сделка, юрий ушаков
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Зерновая сделка, Юрий Ушаков
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку

Помощник Путина Ушаков заявил, что Россия, вероятно, не выйдет из зерновой сделки досрочно

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ.
"Раньше, наверное, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Лавров назвал условие продления зерновой сделки
15 июня, 00:00
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияЗерновая сделкаЮрий Ушаков
 
 
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