https://ria.ru/20230616/sdelka-1878635957.html

В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку

В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку - РИА Новости, 16.06.2023

В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку

Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:27

2023-06-16T14:27

2023-06-16T14:42

пмэф-2023

экономика

россия

зерновая сделка

юрий ушаков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."Раньше, наверное, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sdelka-1878192366.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, зерновая сделка, юрий ушаков