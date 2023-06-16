https://ria.ru/20230616/sdelka-1878635957.html
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку - РИА Новости, 16.06.2023
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку
Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:27
2023-06-16T14:27
2023-06-16T14:42
пмэф-2023
экономика
россия
зерновая сделка
юрий ушаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."Раньше, наверное, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/sdelka-1878192366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, зерновая сделка, юрий ушаков
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Зерновая сделка, Юрий Ушаков
В Кремле не планируют досрочно расторгать зерновую сделку
Помощник Путина Ушаков заявил, что Россия, вероятно, не выйдет из зерновой сделки досрочно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки раньше времени вряд ли возможен, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ.
"Раньше, наверное, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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