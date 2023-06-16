https://ria.ru/20230616/rynki-1878726453.html
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин
Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине, потому что лидеры экономик меняются, заявил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:10
2023-06-16T17:10
2023-06-16T17:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине, потому что лидеры экономик меняются, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."В мире происходят, как я уже сказал в своем вступительном слове, глубокие трансформации. Ведь мы начали переориентироваться на рынки азиатских стран, на Африку, на Латинскую Америку не вчера. Задолго до начала трагичных событий на Украине. Задолго. А почему? А потому что тенденции мировой экономики меняются", - сказал Путин.Он отметил, что появляются новые лидеры,Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азия, украина, владимир путин, латинская америка
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Азия, Украина, Владимир Путин, Латинская Америка
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин
Путин: Россия повернулась к рынкам Азии и Латинской Америки до ситуации на Украине