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Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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17:10 16.06.2023 (обновлено: 17:47 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/rynki-1878726453.html
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин
Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине, потому что лидеры экономик меняются, заявил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:10
2023-06-16T17:47
пмэф-2023
экономика
россия
азия
украина
владимир путин
латинская америка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине, потому что лидеры экономик меняются, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."В мире происходят, как я уже сказал в своем вступительном слове, глубокие трансформации. Ведь мы начали переориентироваться на рынки азиатских стран, на Африку, на Латинскую Америку не вчера. Задолго до начала трагичных событий на Украине. Задолго. А почему? А потому что тенденции мировой экономики меняются", - сказал Путин.Он отметил, что появляются новые лидеры,Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, азия, украина, владимир путин, латинская америка
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Азия, Украина, Владимир Путин, Латинская Америка
Россия повернулась к другим рынкам до ситуации на Украине, заявил Путин

Путин: Россия повернулась к рынкам Азии и Латинской Америки до ситуации на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине, потому что лидеры экономик меняются, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«
"В мире происходят, как я уже сказал в своем вступительном слове, глубокие трансформации. Ведь мы начали переориентироваться на рынки азиатских стран, на Африку, на Латинскую Америку не вчера. Задолго до начала трагичных событий на Украине. Задолго. А почему? А потому что тенденции мировой экономики меняются", - сказал Путин.
Он отметил, что появляются новые лидеры,
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Вчера, 17:31
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАзияУкраинаВладимир ПутинЛатинская Америка
 
 
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