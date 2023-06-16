https://ria.ru/20230616/rudenya-1878545524.html

Тверской губернатор с теплотой вспоминает свою первую учительницу

Тверской губернатор с теплотой вспоминает свою первую учительницу - РИА Новости, 16.06.2023

Тверской губернатор с теплотой вспоминает свою первую учительницу

Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что с теплотой вспоминает свою первую учительницу и классного руководителя. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:23

2023-06-16T10:23

2023-06-16T10:47

тверская область

игорь руденя

учителя

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что с теплотой вспоминает свою первую учительницу и классного руководителя. "Я считаю важным, что мы помним своих первых учителей. У нас была Клавдия Сергеевна – учительница с 1-го по 3-й класс. И я помню эту прекрасную учительницу, хотя она и строго к нам относилась… И потом Галина Степановна - она была нашим классным руководителем с 4-го по 10-й класс", - рассказал он РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. Руденя отметил, что с теплотой вспоминает своих учителей и школу. "В школе нас учили, что нужно было убирать доску после каждого урока, хорошо относиться к девочкам и так далее. Я считаю, что это очень хорошо, когда школа носит функцию воспитания, а не только образования… Наш класс очень дружно жил. Мы дежурили в классе, ходили на субботники, у нас был приусадебный участок в школе. Мы любили классного руководителя, и она нас очень любила. Самые теплые воспоминания у нас сохранились о школе", - сказал губернатор. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Для участия в акции нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить в соцсети с хэштегом #СпасибоУчителю, навестить любимого педагога или позвонить ему. Поблагодарить учителя можно и с помощью сайта спасибоучителю.рф. На портале есть возможность заполнить и скачать красивую открытку, чтобы потом выложить ее в соцсети или отправить педагогу.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/rudenya-1878473927.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, учителя, пмэф 2023