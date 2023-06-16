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СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/rossiya-1878770939.html
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:00
2023-06-16T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
саудовская аравия
эммануэль макрон
франция
украина
мухаммед бен сальман
россия
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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое влияние" на Россию в вопросе Украины, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в офисе президента. По информации агентства, Макрон напомнил Мухаммеду бен Сальману, "до какой степени важен вопрос Украины" для всего мира, подчеркнув, что Саудовская Аравия может "использовать свое влияние, в том числе, на Россию" для его решения. В ходе обеда тет-а-тет в Елисейском дворце лидеры обсудили ряд других международных вопросов, включая Иран, Сирию и кризис в Ливане, а также "перспективы двусторонних отношений". Глава МИД Франции Катрин Колонна также провела переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Это уже второй визит Мухаммеда бен Сальмана в Париж с июля 2022-го года. Отмечается, что он примет участие в первом саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже 22 и 23 июня.
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, эммануэль макрон, франция, украина, мухаммед бен сальман, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Саудовская Аравия, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Мухаммед бен Сальман, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию

Франс Пресс: Макрон просил принца Мухаммеда бен Салмана повлиять на Россию по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое влияние" на Россию в вопросе Украины, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в офисе президента.
По информации агентства, Макрон напомнил Мухаммеду бен Сальману, "до какой степени важен вопрос Украины" для всего мира, подчеркнув, что Саудовская Аравия может "использовать свое влияние, в том числе, на Россию" для его решения. В ходе обеда тет-а-тет в Елисейском дворце лидеры обсудили ряд других международных вопросов, включая Иран, Сирию и кризис в Ливане, а также "перспективы двусторонних отношений".
Глава МИД Франции Катрин Колонна также провела переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.
Это уже второй визит Мухаммеда бен Сальмана в Париж с июля 2022-го года. Отмечается, что он примет участие в первом саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже 22 и 23 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
20 мая, 00:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаудовская АравияЭммануэль МакронФранцияУкраинаМухаммед бен СальманРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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