https://ria.ru/20230616/rossiya-1878770939.html
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:00
2023-06-16T19:00
2023-06-16T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
саудовская аравия
эммануэль макрон
франция
украина
мухаммед бен сальман
россия
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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое влияние" на Россию в вопросе Украины, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в офисе президента. По информации агентства, Макрон напомнил Мухаммеду бен Сальману, "до какой степени важен вопрос Украины" для всего мира, подчеркнув, что Саудовская Аравия может "использовать свое влияние, в том числе, на Россию" для его решения. В ходе обеда тет-а-тет в Елисейском дворце лидеры обсудили ряд других международных вопросов, включая Иран, Сирию и кризис в Ливане, а также "перспективы двусторонних отношений". Глава МИД Франции Катрин Колонна также провела переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Это уже второй визит Мухаммеда бен Сальмана в Париж с июля 2022-го года. Отмечается, что он примет участие в первом саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже 22 и 23 июня.
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию
Франс Пресс: Макрон просил принца Мухаммеда бен Салмана повлиять на Россию по Украине