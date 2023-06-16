https://ria.ru/20230616/rossiya-1878770939.html

СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию

СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:00

2023-06-16T19:00

2023-06-16T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

саудовская аравия

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украина

мухаммед бен сальман

россия

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ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое влияние" на Россию в вопросе Украины, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в офисе президента. По информации агентства, Макрон напомнил Мухаммеду бен Сальману, "до какой степени важен вопрос Украины" для всего мира, подчеркнув, что Саудовская Аравия может "использовать свое влияние, в том числе, на Россию" для его решения. В ходе обеда тет-а-тет в Елисейском дворце лидеры обсудили ряд других международных вопросов, включая Иран, Сирию и кризис в Ливане, а также "перспективы двусторонних отношений". Глава МИД Франции Катрин Колонна также провела переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Это уже второй визит Мухаммеда бен Сальмана в Париж с июля 2022-го года. Отмечается, что он примет участие в первом саммите "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже 22 и 23 июня.

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саудовская аравия, эммануэль макрон, франция, украина, мухаммед бен сальман, россия, ситуация в днр и лнр