https://ria.ru/20230616/rossiya-1878703726.html
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин
Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:24
2023-06-16T16:24
2023-06-16T17:22
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023."По многим направлениям такой работы по использованию новых принципов "цифрового государства" мы в числе безусловных мировых лидеров, и это факт, нужно укреплять эти позиции и идти дальше", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин
Путин заявил, что Россия входит в число лидеров в области цифрового государства
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023.
"По многим направлениям такой работы по использованию новых принципов "цифрового государства" мы в числе безусловных мировых лидеров, и это факт, нужно укреплять эти позиции и идти дальше", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду