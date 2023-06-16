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Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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16:24 16.06.2023 (обновлено: 17:22 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/rossiya-1878703726.html
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин
Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:24
2023-06-16T17:22
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023."По многим направлениям такой работы по использованию новых принципов "цифрового государства" мы в числе безусловных мировых лидеров, и это факт, нужно укреплять эти позиции и идти дальше", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин

Путин заявил, что Россия входит в число лидеров в области цифрового государства

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023.
"По многим направлениям такой работы по использованию новых принципов "цифрового государства" мы в числе безусловных мировых лидеров, и это факт, нужно укреплять эти позиции и идти дальше", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин заявил, что в борьбе с Россией используют информационную блокаду
Вчера, 17:15
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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