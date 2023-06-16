https://ria.ru/20230616/rossiya-1878703726.html

Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин

Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия в числе лидеров в области цифрового государства, заявил Путин

Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:24

2023-06-16T16:24

2023-06-16T17:22

пмэф-2023

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в числе мировых лидеров в области "цифрового государства", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2023."По многим направлениям такой работы по использованию новых принципов "цифрового государства" мы в числе безусловных мировых лидеров, и это факт, нужно укреплять эти позиции и идти дальше", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/blokada-1878728702.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика