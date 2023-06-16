https://ria.ru/20230616/rossiya-1878531259.html
Россия не находится в экономической изоляции, заявил Песков
Россия не находится в экономической изоляции, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2023
Россия не находится в экономической изоляции, заявил Песков
Россия не находится в экономической изоляции, вакуума быть не может, потому что когда закрываются одни направления - открываются другие, заявил в эфире Первого... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:23
2023-06-16T09:23
2023-06-16T09:23
россия
дмитрий песков
в мире
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия не находится в экономической изоляции, вакуума быть не может, потому что когда закрываются одни направления - открываются другие, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. "Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления", - сказал он.
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877263422.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, в мире, экономика
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Экономика
Россия не находится в экономической изоляции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что в экономических делах не может быть вакуума