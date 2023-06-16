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Моор оценил третье место Тюменской области в Нацрейтинге по ивестклимату - РИА Новости, 16.06.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:55 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/reyting-1878768939.html
Моор оценил третье место Тюменской области в Нацрейтинге по ивестклимату
Моор оценил третье место Тюменской области в Нацрейтинге по ивестклимату - РИА Новости, 16.06.2023
Моор оценил третье место Тюменской области в Нацрейтинге по ивестклимату
Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ благодаря тесному сотрудничеству между... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:55
2023-06-16T18:55
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
пмэф 2023
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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ благодаря тесному сотрудничеству между предпринимателями и властями региона, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Презентация итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. "Цифры, которых достигли наши предприниматели, удивительные. Огромное спасибо всему предпринимательскому сообществу, которое не испугалось сложностей, санкций, а сплотилось и показало такие результаты. Благодарю управленческую команду правительства области, наши муниципальные команды, которые тоже очень здорово отработали и по проекту "Капитаны бизнеса", и по муниципальному акселератору", - сообщил в видеокомментарии Моор. По данным информцентра правительства региона, в 2022 году Тюменская область достигла рекордного показателя по росту инвестиций – 52%. Также отмечается, что реализованные в регионе проект "Капитаны бизнеса" и муниципальный инвестиционный акселератор дали хорошие результаты – все инициативы предпринимателей получили поддержку и были реализованы. Еще одним значимым достижением региона стало второе место по направлению рейтинга "Инфраструктура и ресурсы". "Это направление охватывает не только доступ бизнеса к инженерным сетям и дорогам, но и работу региональных институтов поддержки предпринимательства. У нас они действуют очень эффективно. Это результат нашей многолетней системной работы и оценка самих тюменских предпринимателей", – прокомментировал результат Моор. Губернатор отметил, что минувший год для тюменских предпринимателей стал одним из самых тяжелых в новейшей истории страны из-за огромного количества санкций и других сложностей, но они доказали, что умеют действовать в условиях жесткой неопределённости, а Тюменская область, сохранив и улучшив свой предыдущий результат на два пункта (по итогам 2021 года она была на 5-м месте), в очередной раз доказала, что может добиваться успеха, несмотря ни на какие трудности. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230607/reabilitatsiya-1876778559.html
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тюменская область, россия, александр моор, пмэф 2023
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, ПМЭФ 2023
Моор оценил третье место Тюменской области в Нацрейтинге по ивестклимату

Моор прокомментировал третье место Тюменской области в Нацрейтинге по ивестклимату

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ благодаря тесному сотрудничеству между предпринимателями и властями региона, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
Презентация итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"Цифры, которых достигли наши предприниматели, удивительные. Огромное спасибо всему предпринимательскому сообществу, которое не испугалось сложностей, санкций, а сплотилось и показало такие результаты. Благодарю управленческую команду правительства области, наши муниципальные команды, которые тоже очень здорово отработали и по проекту "Капитаны бизнеса", и по муниципальному акселератору", - сообщил в видеокомментарии Моор.
По данным информцентра правительства региона, в 2022 году Тюменская область достигла рекордного показателя по росту инвестиций – 52%. Также отмечается, что реализованные в регионе проект "Капитаны бизнеса" и муниципальный инвестиционный акселератор дали хорошие результаты – все инициативы предпринимателей получили поддержку и были реализованы.
Еще одним значимым достижением региона стало второе место по направлению рейтинга "Инфраструктура и ресурсы". "Это направление охватывает не только доступ бизнеса к инженерным сетям и дорогам, но и работу региональных институтов поддержки предпринимательства. У нас они действуют очень эффективно. Это результат нашей многолетней системной работы и оценка самих тюменских предпринимателей", – прокомментировал результат Моор.
Губернатор отметил, что минувший год для тюменских предпринимателей стал одним из самых тяжелых в новейшей истории страны из-за огромного количества санкций и других сложностей, но они доказали, что умеют действовать в условиях жесткой неопределённости, а Тюменская область, сохранив и улучшив свой предыдущий результат на два пункта (по итогам 2021 года она была на 5-м месте), в очередной раз доказала, что может добиваться успеха, несмотря ни на какие трудности.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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