https://ria.ru/20230616/reyting-1878637172.html
Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку
Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку - РИА Новости, 16.06.2023
Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин отметил роль инвестблока администрации региона и местного бизнеса в том, что за год Смоленская область... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:31
2023-06-16T14:31
2023-06-16T14:31
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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СМОЛЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин отметил роль инвестблока администрации региона и местного бизнеса в том, что за год Смоленская область поднялась с 11-го на 8-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подчеркнув, что в будущем результаты должны быть еще лучше, сообщает областная администрация. В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2022 года. Согласно рейтингу, Смоленская область улучшила свои результаты, заняв восьмую строчку – годом ранее регион находился на 11-м месте. "Признателен инвестиционному блоку администрации региона, предпринимательскому сообществу, нашим деловым объединениям за достигнутые результаты. В следующем году результаты должны быть еще лучше", — цитирует врио губернатора Смоленской области Василия Анохина пресс-служба обладминистрации. По данным обладминистрации, Василий Анохин возглавил делегацию Смоленской области на ПМЭФ-2023. В планах — подписание инвестсоглашений по разным направлениям: от туризма до производства органических удобрений. Ряд соглашений уже подписан, в том числе в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и туризма. Общий объем инвестиций в проекты составит более 8 миллиардов рублей. По словам Анохина, все договоренности "нацелены на то, чтобы на территории региона появлялись новые производства, увеличивались налоговые отчисления в бюджет, открывались новые инфраструктурные объекты и, в конечном итоге, улучшалось благосостояние и качество жизни смолян". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку
Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку
СМОЛЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин отметил роль инвестблока администрации региона и местного бизнеса в том, что за год Смоленская область поднялась с 11-го на 8-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подчеркнув, что в будущем результаты должны быть еще лучше, сообщает областная администрация.
В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2022 года. Согласно рейтингу, Смоленская область улучшила свои результаты, заняв восьмую строчку – годом ранее регион находился на 11-м месте.
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"Признателен инвестиционному блоку администрации региона, предпринимательскому сообществу, нашим деловым объединениям за достигнутые результаты. В следующем году результаты должны быть еще лучше", — цитирует врио губернатора Смоленской области Василия Анохина пресс-служба обладминистрации.
По данным обладминистрации, Василий Анохин возглавил делегацию Смоленской области на ПМЭФ-2023. В планах — подписание инвестсоглашений по разным направлениям: от туризма до производства органических удобрений. Ряд соглашений уже подписан, в том числе в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и туризма. Общий объем инвестиций в проекты составит более 8 миллиардов рублей. По словам Анохина, все договоренности "нацелены на то, чтобы на территории региона появлялись новые производства, увеличивались налоговые отчисления в бюджет, открывались новые инфраструктурные объекты и, в конечном итоге, улучшалось благосостояние и качество жизни смолян".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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