https://ria.ru/20230616/reyting-1878637172.html

Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку

Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку - РИА Новости, 16.06.2023

Смоленская область поднялась в инвестрейтинге с 11-й на 8-ю строчку

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин отметил роль инвестблока администрации региона и местного бизнеса в том, что за год Смоленская область... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:31

2023-06-16T14:31

2023-06-16T14:31

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382761_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a6afae171d7599494c2a0713a3bfe4a1.jpg

СМОЛЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин отметил роль инвестблока администрации региона и местного бизнеса в том, что за год Смоленская область поднялась с 11-го на 8-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подчеркнув, что в будущем результаты должны быть еще лучше, сообщает областная администрация. В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2022 года. Согласно рейтингу, Смоленская область улучшила свои результаты, заняв восьмую строчку – годом ранее регион находился на 11-м месте. "Признателен инвестиционному блоку администрации региона, предпринимательскому сообществу, нашим деловым объединениям за достигнутые результаты. В следующем году результаты должны быть еще лучше", — цитирует врио губернатора Смоленской области Василия Анохина пресс-служба обладминистрации. По данным обладминистрации, Василий Анохин возглавил делегацию Смоленской области на ПМЭФ-2023. В планах — подписание инвестсоглашений по разным направлениям: от туризма до производства органических удобрений. Ряд соглашений уже подписан, в том числе в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и туризма. Общий объем инвестиций в проекты составит более 8 миллиардов рублей. По словам Анохина, все договоренности "нацелены на то, чтобы на территории региона появлялись новые производства, увеличивались налоговые отчисления в бюджет, открывались новые инфраструктурные объекты и, в конечном итоге, улучшалось благосостояние и качество жизни смолян". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20221220/gazifikatsiya-1840099806.html

https://ria.ru/20221220/ostrovskiy-1840089322.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

смоленская область, россия, василий анохин