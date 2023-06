Потенциал встреч на Food & Beverage West Africa 2023 превысил $22 млн

https://ria.ru/20230616/rets-1878748994.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Участники стенда Made in Russia на выставке Food & Beverage West Africa 2023 в Нигерии, которая завершилась 15 июня, провели 114 b2b-переговоров с представителями международного бизнеса, общий потенциал встреч оценивается в 22 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Среди всех национальных экспозиций, представленных на выставке Food & Beverage West Africa 2023, российская национальная экспозиция Made in Russia стала самой большой и была размещена на площади более 380 квадратных метров", - говорится в сообщении.Всего в экспозиции Made in Russia приняли участие 11 российских компаний, которые представили мясную, молочную, масложировую продукцию, готовые продукты питания, зерновую и зернобобовую продукцию, а также пищевые ингредиенты, алкогольные и безалкогольные напитки, оборудование для пищевой промышленности и упаковку. Такое большое количество российских агропромышленных компаний было представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.Международная выставка продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa 2023 — главная выставка в этой сфере в Африке к югу от Сахары. На ней выставляют продовольствие различных видов со всего мира, а также оборудование для пищевой, перерабатывающей промышленности и HoReCa.

