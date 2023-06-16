https://ria.ru/20230616/rets-1878748994.html
Потенциал встреч на Food & Beverage West Africa 2023 превысил $22 млн
Потенциал встреч на Food & Beverage West Africa 2023 превысил $22 млн - РИА Новости, 16.06.2023
Потенциал встреч на Food & Beverage West Africa 2023 превысил $22 млн
Участники стенда Made in Russia на выставке Food & Beverage West Africa 2023 в Нигерии, которая завершилась 15 июня, провели 114 b2b-переговоров с... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:51
2023-06-16T17:51
2023-06-16T17:51
пмэф-2023
экономика
российский экспортный центр (рэц)
нигерия
россия
африка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Участники стенда Made in Russia на выставке Food & Beverage West Africa 2023 в Нигерии, которая завершилась 15 июня, провели 114 b2b-переговоров с представителями международного бизнеса, общий потенциал встреч оценивается в 22 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Среди всех национальных экспозиций, представленных на выставке Food & Beverage West Africa 2023, российская национальная экспозиция Made in Russia стала самой большой и была размещена на площади более 380 квадратных метров", - говорится в сообщении.Всего в экспозиции Made in Russia приняли участие 11 российских компаний, которые представили мясную, молочную, масложировую продукцию, готовые продукты питания, зерновую и зернобобовую продукцию, а также пищевые ингредиенты, алкогольные и безалкогольные напитки, оборудование для пищевой промышленности и упаковку. Такое большое количество российских агропромышленных компаний было представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.Международная выставка продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa 2023 — главная выставка в этой сфере в Африке к югу от Сахары. На ней выставляют продовольствие различных видов со всего мира, а также оборудование для пищевой, перерабатывающей промышленности и HoReCa.
https://ria.ru/20230616/prodvizhenie-1878744805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), нигерия, россия, африка
ПМЭФ-2023, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Нигерия, Россия, Африка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Участники стенда Made in Russia на выставке Food & Beverage West Africa 2023 в Нигерии, которая завершилась 15 июня, провели 114 b2b-переговоров с представителями международного бизнеса, общий потенциал встреч оценивается в 22 миллиона долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Среди всех национальных экспозиций, представленных на выставке Food & Beverage West Africa 2023, российская национальная экспозиция Made in Russia стала самой большой и была размещена на площади более 380 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Всего в экспозиции Made in Russia приняли участие 11 российских компаний, которые представили мясную, молочную, масложировую продукцию, готовые продукты питания, зерновую и зернобобовую продукцию, а также пищевые ингредиенты, алкогольные и безалкогольные напитки, оборудование для пищевой промышленности и упаковку. Такое большое количество российских агропромышленных компаний было представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.
Международная выставка продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa 2023 — главная выставка в этой сфере в Африке
к югу от Сахары
. На ней выставляют продовольствие различных видов со всего мира, а также оборудование для пищевой, перерабатывающей промышленности и HoReCa.