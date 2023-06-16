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В МИД Польши назвали сроки отчета о репарациях от России - РИА Новости, 16.06.2023
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14:53 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/reparatsii-1878647218.html
В МИД Польши назвали сроки отчета о репарациях от России
В МИД Польши назвали сроки отчета о репарациях от России - РИА Новости, 16.06.2023
В МИД Польши назвали сроки отчета о репарациях от России
Польша хочет до осени представить отчет о репарациях, которые она намерена потребовать от России, заявил заместитель министра иностранных дел, уполномоченный... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:53
2023-06-16T14:53
россия
польша
варшава
дмитрий медведев
олег тяпкин
в мире
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ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Польша хочет до осени представить отчет о репарациях, которые она намерена потребовать от России, заявил заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Осенью в стране должны пройти очередные парламентские выборы. "Мы постоянно изучаем область военных потерь, понесенных Польшей со стороны Советского союза во время Второй мировой войны. Во время текущих полномочий сейма мы хотим обнародовать эту тему и подготовить публикацию, которая станет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом", - сказал Мулярчик. Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий". Ранее МИД РФ заявлял о "двуличии политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы". А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявления Польши о возмещении ей Россией "военных потерь" в период Второй мировой войны, предложив ответить отказом или выставить им встречный счёт за всё, что СССР передал Польше в период социализма. В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.
https://ria.ru/20230602/duda-1875769885.html
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
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россия, польша, варшава, дмитрий медведев, олег тяпкин, в мире
Россия, Польша, Варшава, Дмитрий Медведев, Олег Тяпкин, В мире
В МИД Польши назвали сроки отчета о репарациях от России

Замглавы МИД Мулярчик: Польша намерена представить отчет о репарациях от России до осени

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Польша хочет до осени представить отчет о репарациях, которые она намерена потребовать от России, заявил заместитель министра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Осенью в стране должны пройти очередные парламентские выборы.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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2 июня, 13:35
"Мы постоянно изучаем область военных потерь, понесенных Польшей со стороны Советского союза во время Второй мировой войны. Во время текущих полномочий сейма мы хотим обнародовать эту тему и подготовить публикацию, которая станет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом", - сказал Мулярчик.
Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России.
Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".
Ранее МИД РФ заявлял о "двуличии политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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28 мая, 06:52
А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявления Польши о возмещении ей Россией "военных потерь" в период Второй мировой войны, предложив ответить отказом или выставить им встречный счёт за всё, что СССР передал Польше в период социализма.
В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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7 июня, 15:48
 
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