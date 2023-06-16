https://ria.ru/20230616/rekonstruktsiya-1878780527.html

Артюхов: Газпром начал реконструкцию своей части Северного широтного хода

Артюхов: Газпром начал реконструкцию своей части Северного широтного хода - РИА Новости, 16.06.2023

Артюхов: Газпром начал реконструкцию своей части Северного широтного хода

Компания "Газпром" приступила к реконструкции своей части Северного широтного хода, вопросы по остальным частям проекта пока решаются на уровне правительства... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:45

2023-06-16T19:45

2023-06-16T19:45

ямало-ненецкий автономный округ

марат хуснуллин

ржд

дмитрий артюхов

западная сибирь

обь

газпром

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Компания "Газпром" приступила к реконструкции своей части Северного широтного хода, вопросы по остальным частям проекта пока решаются на уровне правительства РФ, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума."Оно (строительство) фактически ведется. Один из участников строительства – "Газпром" – приступил к реконструкции своей части этого большого проекта. По другим элементам этого проекта в настоящее время ведется работа на площадках правительства. Надеемся, что, несмотря на все существующие ограничения и новые вызовы, мы найдем решение, чтобы началась фактическая реализация", - сказал Артюхов.По его словам, самый технически сложный объект СШХ - двухуровневый мост через Обь протяженностью 2,5 километра. Проектную документацию по нему уже разработали. Предполагается, что автодорожная часть моста, строительство которой лежит на регионе, будет размещена над железнодорожной, которой займется РЖД.Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах Северного широтного хода на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал, что проект строительства Северного широтного хода будет реализован, по его словам, уже разработаны основные проектные элементы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230605/medtekhnika-1876279361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

марат хуснуллин, ржд, дмитрий артюхов, западная сибирь, обь, газпром, пмэф 2023