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Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет - РИА Новости, 16.06.2023
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09:05 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/razliv-1878527580.html
Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет
Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет - РИА Новости, 16.06.2023
Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет
Признаков разлива топлива у иностранного сухогруза, который горит у берегов Находки Приморского края, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:05
2023-06-16T09:05
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Признаков разлива топлива у иностранного сухогруза, который горит у берегов Находки Приморского края, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Пострадали два члена экипажа, они доставлены на берег. Экипаж отказался от эвакуации. Судно на плаву. В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. Судно шло пустое на погрузку угля в порт Восточный. Судовладелец - турецкий. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина около 300 метров. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших на пожаре - филиппинцы. "Пожар в закрытом машинном отделении. По топливу (разливу - ред.) признаков пока нет", - сказал Кравченко. Ранее он сообщал агентству, что неконтролируемый пожар начался в машинном отделении, позже он вышел из-под контроля. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения, одновременно охлаждаются смежные переборки.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет

Росморречфлот: признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force пока нет

© РИА Новости / Морспасслужба | Перейти в медиабанкСотрудник морской спасательной службы
Сотрудник морской спасательной службы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Морспасслужба
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Сотрудник морской спасательной службы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Признаков разлива топлива у иностранного сухогруза, который горит у берегов Находки Приморского края, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Пострадали два члена экипажа, они доставлены на берег. Экипаж отказался от эвакуации. Судно на плаву. В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. Судно шло пустое на погрузку угля в порт Восточный. Судовладелец - турецкий. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина около 300 метров. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших на пожаре - филиппинцы.
"Пожар в закрытом машинном отделении. По топливу (разливу - ред.) признаков пока нет", - сказал Кравченко.
Ранее он сообщал агентству, что неконтролируемый пожар начался в машинном отделении, позже он вышел из-под контроля. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения, одновременно охлаждаются смежные переборки.
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