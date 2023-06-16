https://ria.ru/20230616/razliv-1878527580.html

Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет

Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет - РИА Новости, 16.06.2023

Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет

Признаков разлива топлива у иностранного сухогруза, который горит у берегов Находки Приморского края, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:05

2023-06-16T09:05

2023-06-16T09:05

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Признаков разлива топлива у иностранного сухогруза, который горит у берегов Находки Приморского края, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Ранее источник сообщил РИА Новости, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Пострадали два члена экипажа, они доставлены на берег. Экипаж отказался от эвакуации. Судно на плаву. В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. Судно шло пустое на погрузку угля в порт Восточный. Судовладелец - турецкий. Дедвейт сухогруза - 180 тысяч тонн. Длина около 300 метров. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших на пожаре - филиппинцы. "Пожар в закрытом машинном отделении. По топливу (разливу - ред.) признаков пока нет", - сказал Кравченко. Ранее он сообщал агентству, что неконтролируемый пожар начался в машинном отделении, позже он вышел из-под контроля. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения, одновременно охлаждаются смежные переборки.

https://ria.ru/20230613/zagryaznenie-1877802570.html

приморский край

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происшествия, приморский край