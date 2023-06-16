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Президент ЮАР прибыл на Украину для обсуждения мирной инициативы - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/ramafosa-1878538363.html
Президент ЮАР прибыл на Украину для обсуждения мирной инициативы
Президент ЮАР прибыл на Украину для обсуждения мирной инициативы - РИА Новости, 16.06.2023
Президент ЮАР прибыл на Украину для обсуждения мирной инициативы
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским, говорится на официальной РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:50
2023-06-16T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сирил рамафоса
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским, говорится на официальной странице президента ЮАР в Twitter."Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию ​​Немешаево (пригород Киева - ред.) в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что делегация семи африканских стран отправляется на переговоры в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. Согласно заявлению канцелярии президента ЮАР, после визита в Киев Рамафоса вместе с делегацией направится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230614/peregovory-1878180413.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса
Президент ЮАР прибыл на Украину для обсуждения мирной инициативы

Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Киев для обсуждения инициативы по мирному урегулированию

© Presidency of South AfricaПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где сегодня запланировано обсуждение африканской мирной миссии по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где сегодня запланировано обсуждение африканской мирной миссии по Украине
© Presidency of South Africa
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где сегодня запланировано обсуждение африканской мирной миссии по Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским, говорится на официальной странице президента ЮАР в Twitter.
"Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию ​​Немешаево (пригород Киева - ред.) в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом", - говорится в сообщении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Блинкен в Китае обсудит перспективы мирного разрешения конфликта на Украине
14 июня, 21:42
Ранее сообщалось, что делегация семи африканских стран отправляется на переговоры в Киев и Санкт-Петербург для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. Согласно заявлению канцелярии президента ЮАР, после визита в Киев Рамафоса вместе с делегацией направится в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине
11 июня, 01:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСирил Рамафоса
 
 
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