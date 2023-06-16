https://ria.ru/20230616/putin-1878752311.html
Путин пожелал всем быть здоровыми и богатыми
Путин пожелал всем быть здоровыми и богатыми - РИА Новости, 16.06.2023
Путин пожелал всем быть здоровыми и богатыми
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ пожелал всем быть здоровыми и богатыми. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:00
2023-06-16T18:00
2023-06-16T18:00
пмэф-2023
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ пожелал всем быть здоровыми и богатыми. Глава государства принял участие в пленарной сессии Петербургского международного форума. Вместе с Путиным участником мероприятия стал лидер Алжира Абдельмаджид Теббун. "Будьте здоровыми и богатыми", - сказал президент РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин пожелал всем быть здоровыми и богатыми
Путин в конце выступления на ПМЭФ пожелал всем быть здоровыми и богатыми