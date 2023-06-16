https://ria.ru/20230616/putin-1878752311.html

Путин пожелал всем быть здоровыми и богатыми

Путин пожелал всем быть здоровыми и богатыми - РИА Новости, 16.06.2023

Путин пожелал всем быть здоровыми и богатыми

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ пожелал всем быть здоровыми и богатыми. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:00

2023-06-16T18:00

2023-06-16T18:00

пмэф-2023

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ пожелал всем быть здоровыми и богатыми. Глава государства принял участие в пленарной сессии Петербургского международного форума. Вместе с Путиным участником мероприятия стал лидер Алжира Абдельмаджид Теббун. "Будьте здоровыми и богатыми", - сказал президент РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика