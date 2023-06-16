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Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы - РИА Новости, 16.06.2023
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Туризм
 
02:26 16.06.2023 (обновлено: 13:52 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/puteshestviya-1878446933.html
Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы
Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы - РИА Новости, 16.06.2023
Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы
Хорватский Дубровник — самый перенаселенный туристами город Европы, сообщает Express. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T02:26
2023-06-16T13:52
туризм
туризм
новости - туризм
европа
дубровник
венеция
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Хорватский Дубровник — самый перенаселенный туристами город Европы, сообщает Express.Сотрудники поисковой системы Holidu определили мегаполисы, в которых число гостей значительно превышает местное население.Лидером оказался Дубровник, в котором это соотношение 36 к одному. В Венеции и Брюгге этот показатель — 21 путешественник на одного жителя. В десятку мест, сильнее всего страдающих от чрезмерного туризма, вошли также греческие Родос и Ираклион, Рейкьявик, Флоренция, Амстердам, Дублин и Таллин.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Европа, Дубровник, Венеция
Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы

Express: Дубровник признан самым перенаселенным туристами городом Европы

© РИА Новости / Мария ВащукВид на исторический центр города Дубровник
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Хорватский Дубровник — самый перенаселенный туристами город Европы, сообщает Express.
Сотрудники поисковой системы Holidu определили мегаполисы, в которых число гостей значительно превышает местное население.
Лидером оказался Дубровник, в котором это соотношение 36 к одному. В Венеции и Брюгге этот показатель — 21 путешественник на одного жителя.
В десятку мест, сильнее всего страдающих от чрезмерного туризма, вошли также греческие Родос и Ираклион, Рейкьявик, Флоренция, Амстердам, Дублин и Таллин.
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