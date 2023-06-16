https://ria.ru/20230616/puteshestviya-1878446933.html

Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы

Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы - РИА Новости, 16.06.2023

Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы

Хорватский Дубровник — самый перенаселенный туристами город Европы, сообщает Express. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T02:26

2023-06-16T02:26

2023-06-16T13:52

туризм

туризм

новости - туризм

европа

дубровник

венеция

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Хорватский Дубровник — самый перенаселенный туристами город Европы, сообщает Express.Сотрудники поисковой системы Holidu определили мегаполисы, в которых число гостей значительно превышает местное население.Лидером оказался Дубровник, в котором это соотношение 36 к одному. В Венеции и Брюгге этот показатель — 21 путешественник на одного жителя. В десятку мест, сильнее всего страдающих от чрезмерного туризма, вошли также греческие Родос и Ираклион, Рейкьявик, Флоренция, Амстердам, Дублин и Таллин.

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

европа

дубровник

венеция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, европа, дубровник, венеция