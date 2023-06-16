https://ria.ru/20230616/psb-1878704625.html
В ПСБ рассказали, как простимулировать спрос на покупку золотых слитков
В ПСБ рассказали, как простимулировать спрос на покупку золотых слитков - РИА Новости, 16.06.2023
В ПСБ рассказали, как простимулировать спрос на покупку золотых слитков
в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:26
2023-06-16T16:26
2023-06-16T16:40
пмэф-2023
экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Возможность для розничных клиентов хранить купленное золото на аффинажных заводах простимулирует спрос на покупку золотых слитков, заявил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц на сессии "Инвестиции в драгметаллы: розничный рынок и "цифровое золото" в рамках ПМЭФ.Как сообщает пресс-служба банка, в ходе сессии участники затронули вопрос формирования вторичного рынка золота, что позволило бы упростить систему обратного выкупа слитков у частных лиц, тем самым дополнительно простимулировав интерес розничных клиентов к инвестициям в физическое золото.Золото традиционно является защитным инструментом и пользуется спросом у частных инвесторов, уточнили в пресс-службе. Однако для упрощения частных инвестиций в драгоценные металлы необходимо развитие инфраструктуры обратного выкупа, расширение каналов дистрибуции и систем хранения металла, а также совершенствование механизмов проведения экспертизы монет и слитков."Одним из вызовов для развития продаж инвестиционного золота является вопрос хранения. Любой дефект слитка будет влиять на его финальную стоимость. Поэтому возможность по договоренности с банками хранить купленное золото на аффинажных заводах, не передавая его из рук в руки, позволит избежать возможного нарушения условий хранения или транспортировки драгметалла", - сказал Маркарянц.Он добавил, что в свою очередь, аффинажные заводы будут способствовать развитию инфраструктуры и созданию дополнительных каналов продаж и мест хранения слитков. Таким образом, интерес к покупке золотых слитков будет расти.По мнению спикера ПСБ, повысить интерес к покупке драгметаллов также позволит и решение ряда вопросов, связанных с трансграничной перевозкой купленного золота. Важно, чтобы люди понимали, в каком количестве они могут провезти золото через границу, как правильно его декларировать, какие документы необходимо при себе иметь при транспортировке драгоценных металлов. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/psb-1878637459.html
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РИА Новости
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экономика, псб (банк псб)
ПМЭФ-2023, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Возможность для розничных клиентов хранить купленное золото на аффинажных заводах простимулирует спрос на покупку золотых слитков, заявил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц на сессии "Инвестиции в драгметаллы: розничный рынок и "цифровое золото" в рамках ПМЭФ.
Как сообщает пресс-служба банка, в ходе сессии участники затронули вопрос формирования вторичного рынка золота, что позволило бы упростить систему обратного выкупа слитков у частных лиц, тем самым дополнительно простимулировав интерес розничных клиентов к инвестициям в физическое золото.
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Золото традиционно является защитным инструментом и пользуется спросом у частных инвесторов, уточнили в пресс-службе. Однако для упрощения частных инвестиций в драгоценные металлы необходимо развитие инфраструктуры обратного выкупа, расширение каналов дистрибуции и систем хранения металла, а также совершенствование механизмов проведения экспертизы монет и слитков.
"Одним из вызовов для развития продаж инвестиционного золота является вопрос хранения. Любой дефект слитка будет влиять на его финальную стоимость. Поэтому возможность по договоренности с банками хранить купленное золото на аффинажных заводах, не передавая его из рук в руки, позволит избежать возможного нарушения условий хранения или транспортировки драгметалла", - сказал Маркарянц.
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Он добавил, что в свою очередь, аффинажные заводы будут способствовать развитию инфраструктуры и созданию дополнительных каналов продаж и мест хранения слитков. Таким образом, интерес к покупке золотых слитков будет расти.
По мнению спикера ПСБ
, повысить интерес к покупке драгметаллов также позволит и решение ряда вопросов, связанных с трансграничной перевозкой купленного золота. Важно, чтобы люди понимали, в каком количестве они могут провезти золото через границу, как правильно его декларировать, какие документы необходимо при себе иметь при транспортировке драгоценных металлов.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.