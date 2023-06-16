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ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория - РИА Новости, 16.06.2023
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория
Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:04
2023-06-16T13:04
2023-06-16T13:05
россия
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Мы видим увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее, у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из под моратория - ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса", - заявил он в кулуарах форума. В конце мая Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория. В марте 2022 года, кабмин утвердил постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года. Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ПМЭФ-2023
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория на проверки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Мы видим увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее, у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из под моратория - ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса", - заявил он в кулуарах форума.
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В конце мая Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория.
В марте 2022 года, кабмин утвердил постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года. Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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