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ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория - РИА Новости, 16.06.2023
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13:04 16.06.2023 (обновлено: 13:05 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/proverki-1878607582.html
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория - РИА Новости, 16.06.2023
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория
Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:04
2023-06-16T13:05
россия
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Мы видим увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее, у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из под моратория - ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса", - заявил он в кулуарах форума. В конце мая Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория. В марте 2022 года, кабмин утвердил постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года. Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230531/wildberries-1875374117.html
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россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ПМЭФ-2023
ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория

ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория на проверки

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Мы видим увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее, у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из под моратория - ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса", - заявил он в кулуарах форума.
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В конце мая Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория.
В марте 2022 года, кабмин утвердил постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года. Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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