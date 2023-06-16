https://ria.ru/20230616/proverki-1878607582.html

ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория

ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория - РИА Новости, 16.06.2023

ФАС: в правительстве поддержали вывод маркетплейсов из-под моратория

Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:04

2023-06-16T13:04

2023-06-16T13:05

россия

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

пмэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Идет работа по выводу маркетплейсов из под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Мы видим увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее, у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из под моратория - ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса", - заявил он в кулуарах форума. В конце мая Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория. В марте 2022 года, кабмин утвердил постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года. Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230531/wildberries-1875374117.html

https://realty.ria.ru/20230516/magnit-1872173650.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)