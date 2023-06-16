https://ria.ru/20230616/prokuratura-1878563255.html

Краснов предложил внести изменения в закон о розыскной деятельности

Краснов предложил внести изменения в закон о розыскной деятельности - РИА Новости, 16.06.2023

Краснов предложил внести изменения в закон о розыскной деятельности

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил внести изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", чтобы подобные мероприятия полиция... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:15

2023-06-16T11:15

2023-06-16T11:15

пмэф-2023

россия

игорь краснов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил внести изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", чтобы подобные мероприятия полиция согласовывала с прокуратурой. По словам Краснов, в России остается проблемой проведение проверок полицейскими "без регистрации сообщений о преступлении". Как правило, они касаются соблюдения юрлицами земельного, санитарного, природоохранного законодательства и "не относятся к числу основных задач по охране правопорядка". "Возникает обоснованный вопрос, почему инспектор Росприроднадзора обязан их согласовать с прокурором, а участковый – нет? Налицо явный диссонанс и дублирование полномочий. Считаю, что у органов внутренних дел и без этого достаточно профильных задач в области противодействия преступности. О необходимости совершенствования законодательства в данной сфере мною проинформирован президент страны", - сказал Краснов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Риски для бизнеса создают гласные (открытые) оперативно-розыскные мероприятия, уточнил он. "По своей сути они сродни визитам обычных контролеров, однако прокурорами не согласовываются. Думаю, что пришло время вернуться к рассмотрению нашего предложения о наделении надзорного ведомства полномочиями по предварительной проверке обоснованности их проведения. Кроме того, четко прописать в законе "Об оперативно-розыскной деятельности" понятие таких мероприятий, основания и процедуры. Ведь если они названы гласными, то почему их результаты до бизнеса ни в какой форме не доводятся, оставаясь тайной за семью печатями?" - заявил Краснов. РИА Новости является информационным партнером ПМЭФ-2023 и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/proverki-1878553905.html

https://ria.ru/20230605/nadzor-1876141444.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)