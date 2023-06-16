https://ria.ru/20230616/proizvodstvo-1878705217.html

Путин призвал укреплять принципы бережного производства

Путин призвал укреплять принципы бережного производства - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал укреплять принципы бережного производства

Принцип бережного производства должен набирать обороты не только в базовых отраслях экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:28

2023-06-16T16:28

2023-06-16T16:33

пмэф-2023

экономика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Принцип бережного производства должен набирать обороты не только в базовых отраслях экономики, заявил президент России Владимир Путин."Внедрение принципа бережного, эффективного производства должно набирать обороты, причём не только в базовых отраслях экономики, но и в других сферах", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html

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экономика