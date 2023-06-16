Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал укреплять принципы бережного производства - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
16:28 16.06.2023 (обновлено: 16:33 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/proizvodstvo-1878705217.html
Путин призвал укреплять принципы бережного производства
Путин призвал укреплять принципы бережного производства - РИА Новости, 16.06.2023
Путин призвал укреплять принципы бережного производства
Принцип бережного производства должен набирать обороты не только в базовых отраслях экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:28
2023-06-16T16:33
пмэф-2023
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878699895_0:27:3156:1802_1920x0_80_0_0_14f84dfd1b8df64ab58857e242276521.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Принцип бережного производства должен набирать обороты не только в базовых отраслях экономики, заявил президент России Владимир Путин."Внедрение принципа бережного, эффективного производства должно набирать обороты, причём не только в базовых отраслях экономики, но и в других сферах", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878699895_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d9bc0b2f178312c0268dd24f1ece219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
ПМЭФ-2023, Экономика
Путин призвал укреплять принципы бережного производства

Путин: принципы бережного производства должны набирать обороты

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Принцип бережного производства должен набирать обороты не только в базовых отраслях экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Внедрение принципа бережного, эффективного производства должно набирать обороты, причём не только в базовых отраслях экономики, но и в других сферах", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Путин: Предлагаю объявить амнистию бизнесу по вынужденным валютным нарушениям - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
Вчера, 15:37
 
ПМЭФ-2023Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала