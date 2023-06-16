Путин предложил повысить пороги крупных нарушений в сфере авторских прав

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума призвал повысить пороги крупных и особо крупных нарушений в сфере авторских прав минимум вдвое. "Сегодня хотел бы выдвинуть еще несколько предложений по итогам встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также с "Деловой Россией". Речь идет о нормах уголовного законодательства, которые утратили свою актуальность, либо дублируют Кодекс об административных правонарушениях", - сказал Путин. Так, по его словам, в РФ "больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищением, а также за нарушение авторских и смежных прав". "На последнее хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза. И то же самое сделать для экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы. Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах", - отметил президент РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума призвал повысить пороги крупных и особо крупных нарушений в сфере авторских прав минимум вдвое.
Так, по его словам, в РФ "больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищением, а также за нарушение авторских и смежных прав".
"На последнее хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза. И то же самое сделать для экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы. Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах", - отметил президент РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
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Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
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