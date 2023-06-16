https://ria.ru/20230616/pozhar-1878763519.html

Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА

Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 16.06.2023

Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА

Силовые ведомства подтвердили информацию о том, что ночной пожар на территории предприятия в Курской области произошел из-за беспилотника ВСУ, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:34

2023-06-16T18:34

2023-06-16T18:34

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878534513_0:75:1169:733_1920x0_80_0_0_051cefb56ef1e0647414556b9890d09b.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Силовые ведомства подтвердили информацию о том, что ночной пожар на территории предприятия в Курской области произошел из-за беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия "Бел-Поль" произошел из-за беспилотника ВСУ. В ближайшее время будет проведена независимая оценка ущерба", — сообщил Старовойт.В ночь на пятницу произошел пожар на складе компании "Бел-Поль", одного из крупнейших производителей одеял и подушек. Пламя охватило две тысячи квадратных метров, обошлось без пострадавших. Спасатели уже ликвидировали открытое горение, сейчас ведут разбор конструкций на месте пожара.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт