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Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА
Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 16.06.2023
Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА
Силовые ведомства подтвердили информацию о том, что ночной пожар на территории предприятия в Курской области произошел из-за беспилотника ВСУ, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:34
2023-06-16T18:34
2023-06-16T18:34
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Силовые ведомства подтвердили информацию о том, что ночной пожар на территории предприятия в Курской области произошел из-за беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия "Бел-Поль" произошел из-за беспилотника ВСУ. В ближайшее время будет проведена независимая оценка ущерба", — сообщил Старовойт.В ночь на пятницу произошел пожар на складе компании "Бел-Поль", одного из крупнейших производителей одеял и подушек. Пламя охватило две тысячи квадратных метров, обошлось без пострадавших. Спасатели уже ликвидировали открытое горение, сейчас ведут разбор конструкций на месте пожара.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Роман Старовойт
Власти Курской области подтвердили, что склад загорелся из-за атаки БПЛА
Губернатор Курской области Старовойт: пожар на складе произошел из-за атаки дрона ВСУ