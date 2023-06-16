https://ria.ru/20230616/pozhar-1878642868.html
Пожар на иностранном судне, горевшем у берегов Находки, потушили
Пожар на иностранном судне, горевшем у берегов Находки, потушили - РИА Новости, 16.06.2023
Пожар на иностранном судне, горевшем у берегов Находки, потушили
Пожар на судне Beks Force, горевшем у берегов Находки, потушили, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:44
2023-06-16T14:44
2023-06-16T14:44
происшествия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Пожар на судне Beks Force, горевшем у берегов Находки, потушили, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. "В 18.20 (11.20 мск) пожар ликвидирован на аварийном судне, решается вопрос по его буксировке", - говорится в сообщении. По данным Росморречфлота, к аварийному судну направились спасатели на "Светломоре-3", "Бэй" и "Финвале". До их прибытия на месте координировал операцию буксир "Александр Козицын" из Находки (Восточный порт). "В 10.35 мск буксир "Александр Козицын" закончил подачу воды в танк (судна Beks Force - ред.) для аварийного пожарного насоса и отошёл от борта, лёг в дрейф в ожидании распоряжений. По информации от капитана (Beks Force – ред.), в машинном отделении в результате инспекции обнаружены отдельные очаги возгорания. В 11.00 мск, по информации от капитана, пожар потушен, сохраняется задымление машинного отделения. В помощи спасателей не нуждаются, эвакуация экипажа не требуется", - сообщили в Росморречфлоте. По информации судового агента, капитан аварийного судна от дальнейшей помощи и обеспечения безопасности отказался. "В 11.36 мск поисково-спасательная операция объявлена завершенной. Спасательным судам дана команда вернуться к местам базирования", - добавили в Росморречфлоте. Ранее в пятницу источник РИА Новости сообщил, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от Находки, два члена экипажа пострадали, в район бедствия направлены проходящие суда. По данным ГУМЧС, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Экипаж отказался от эвакуации, судно на плаву. В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших – филиппинцы.
https://ria.ru/20230616/razliv-1878527580.html
https://ria.ru/20230616/moryaki-1878516910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка
Пожар на иностранном судне, горевшем у берегов Находки, потушили
МЧС сообщило о ликвидации пожара на судне Beks Force, горевшем у бурегов Находки
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости.
Пожар на судне Beks Force, горевшем у берегов Находки, потушили, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram-канале
.
"В 18.20 (11.20 мск) пожар ликвидирован на аварийном судне, решается вопрос по его буксировке", - говорится в сообщении.
По данным Росморречфлота, к аварийному судну направились спасатели на "Светломоре-3", "Бэй" и "Финвале". До их прибытия на месте координировал операцию буксир "Александр Козицын" из Находки (Восточный порт).
"В 10.35 мск буксир "Александр Козицын" закончил подачу воды в танк (судна Beks Force - ред.) для аварийного пожарного насоса и отошёл от борта, лёг в дрейф в ожидании распоряжений. По информации от капитана (Beks Force – ред.), в машинном отделении в результате инспекции обнаружены отдельные очаги возгорания. В 11.00 мск, по информации от капитана, пожар потушен, сохраняется задымление машинного отделения. В помощи спасателей не нуждаются, эвакуация экипажа не требуется", - сообщили в Росморречфлоте.
Признаков разлива топлива у горящего в Приморье судна Beks Force нет
По информации судового агента, капитан аварийного судна от дальнейшей помощи и обеспечения безопасности отказался. "В 11.36 мск поисково-спасательная операция объявлена завершенной. Спасательным судам дана команда вернуться к местам базирования", - добавили в Росморречфлоте.
Ранее в пятницу источник РИА Новости сообщил, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от Находки, два члена экипажа пострадали, в район бедствия направлены проходящие суда.
По данным ГУМЧС, пожар начался на судне в 85 километрах южнее от Находки, когда оно шло из Китая в порт Восточный. Экипаж отказался от эвакуации, судно на плаву.
В Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщали, что пожар произошел в машинном отделении. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, члены экипажа - граждане Филиппин и Турции. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что оба пострадавших – филиппинцы.
В помощь морякам с горящего судна выделили две машины скорой помощи