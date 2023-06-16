https://ria.ru/20230616/pozhar-1878503502.html

В районе Якутии ввели режим ЧС из-за природного пожара

В районе Якутии ввели режим ЧС из-за природного пожара - РИА Новости, 16.06.2023

В районе Якутии ввели режим ЧС из-за природного пожара

Режим ЧС ввели в Олекминском районе Якутии из-за природного пожара площадью 1 тысяча гектаров, который накрыл дымом несколько населенных пунктов. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:06

2023-06-16T04:06

2023-06-16T04:06

происшествия

олекминский район

ми-8 амтш

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Олекминском районе Якутии из-за природного пожара площадью 1 тысяча гектаров, который накрыл дымом несколько населенных пунктов. "На территории Олекминского района введен режим "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера. Ежедневно проводится авиационное патрулирование", - сообщает в пятницу Минэкологии Якутии. В министерстве РИА Новости уточнили, что площадь пожара на утро пятницы составляет 1 тысячу гектаров, за последние сутки она выросла. "Но спасателям удалось сбить интенсивность пожара. Погода сегодня пасмурная, это на руку", - добавил собеседник. Глава района Николай Харбин в своем Telegram-канале уточнил, что режим ЧС введен для привлечения дополнительных сил и средств, в том числе и федеральных. "Как и прогнозировали, дым от лесного пожара в местности участка Олом достиг некоторых населенных пунктов, в том числе города Олекминска. Отмечу, что пожар не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, так как находится на существенном расстоянии", - написал Харбин. По его словам, для тушения пожара по линии Минэкологии Якутии наращивается группировка бойцов парашютно-десантной пожарной службы Якутского авиаотделения и десантно-пожарной службы Амурского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана". Задействовано три вертолета Ми-8.

https://ria.ru/20230616/pozhar-1878502453.html

олекминский район

республика саха (якутия)

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происшествия, олекминский район, ми-8 амтш, природные пожары в россии, республика саха (якутия)