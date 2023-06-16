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В Курской области загорелся склад для хранения пуха

В Курской области загорелся склад для хранения пуха - РИА Новости, 16.06.2023

В Курской области загорелся склад для хранения пуха

Склад для хранения пуха горит на площади около 2 тысяч квадратных метров в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T03:41

2023-06-16T03:41

2023-06-16T03:50

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

курский район

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Склад для хранения пуха горит на площади около 2 тысяч квадратных метров в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 2.29 в оперативную смену поступило сообщение о загорании на территории склада для хранения пуха. Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу. Прибывшие первыми расчеты подтвердили возгорание на площади около 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.На сайте ГУ МЧС по Курской области уточняется, что пожар произошел в Курском районе."Горят два здания, административное и производственное. <…> Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230615/pozhar-1878481987.html

курская область

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происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, курский район