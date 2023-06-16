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В Курской области загорелся склад для хранения пуха - РИА Новости, 16.06.2023
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03:41 16.06.2023 (обновлено: 03:50 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pozhar-1878502453.html
В Курской области загорелся склад для хранения пуха
В Курской области загорелся склад для хранения пуха - РИА Новости, 16.06.2023
В Курской области загорелся склад для хранения пуха
Склад для хранения пуха горит на площади около 2 тысяч квадратных метров в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T03:41
2023-06-16T03:50
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
курский район
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Склад для хранения пуха горит на площади около 2 тысяч квадратных метров в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 2.29 в оперативную смену поступило сообщение о загорании на территории склада для хранения пуха. Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу. Прибывшие первыми расчеты подтвердили возгорание на площади около 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.На сайте ГУ МЧС по Курской области уточняется, что пожар произошел в Курском районе."Горят два здания, административное и производственное. &lt;…&gt; Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230615/pozhar-1878481987.html
курская область
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происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, курский район
Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Курский район
В Курской области загорелся склад для хранения пуха

МЧС: в Курской области загорелся склад на площади около двух тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Склад для хранения пуха горит на площади около 2 тысяч квадратных метров в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"В 2.29 в оперативную смену поступило сообщение о загорании на территории склада для хранения пуха. Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу. Прибывшие первыми расчеты подтвердили возгорание на площади около 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
На сайте ГУ МЧС по Курской области уточняется, что пожар произошел в Курском районе.
"Горят два здания, административное и производственное. <…> Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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ПроисшествияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКурский район
 
 
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