https://ria.ru/20230616/potok-1878505176.html
Полянский заявил, что вопрос о "Северном потоке" еще не закрыт
Полянский заявил, что вопрос о "Северном потоке" еще не закрыт - РИА Новости, 16.06.2023
Полянский заявил, что вопрос о "Северном потоке" еще не закрыт
Москва вернется к вопросу о необходимости расследования диверсии на "Северных потоках", заявил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T05:13
2023-06-16T05:13
2023-06-16T16:16
россия
северный поток
в мире
оон
дмитрий полянский
авария на "северных потоках"
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ООН, 16 июн — РИА Новости. Москва вернется к вопросу о необходимости расследования диверсии на "Северных потоках", заявил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам соответствующего обсуждения в Совете Безопасности."США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву. <...> Вопрос с расследованием для нас не закрыт, и мы к нему вернемся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится", — написал он.По словам дипломата, для западных стран эта тема предсказуемо остается неудобной: их представители в Совбезе явно нервничают, отвечая на вопросы России, и призывают не торопить Данию, Германию и Швецию с расследованиями."Так, однако, считают не все члены СБ — очень многие как раз высказывали недоумение в связи с тем, что немцы и скандинавы не торопятся и до сих пор не поделились с СБ информацией о ходе своих расследований. Речь даже может идти о неуважении к Совбезу, который все три страны достаточно четко попросил ускориться", — подчеркнул Полянский.Он добавил, что понимание российской позиции нарастает, "что уже неприлично изолирует западников в глазах большей части членов ООН".Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы в июне прошлого года под прикрытием учений Baltops заложили американские водолазы, а привели ее в действие норвежцы. Решение об операции принимал президент США Джо Байден, утверждает Херш, а поводом для нее стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230614/terakty-1878069778.html
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россия, северный поток, в мире, оон, дмитрий полянский, авария на "северных потоках"
Россия, Северный поток, В мире, ООН, Дмитрий Полянский, Авария на "Северных потоках"
Полянский заявил, что вопрос о "Северном потоке" еще не закрыт
Полянский: Россия вернется к вопросу о расследовании диверсии на "Северном потоке"
ООН, 16 июн — РИА Новости.
Москва вернется к вопросу о необходимости расследования диверсии на "Северных потоках", заявил в Telegram-канале
первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам соответствующего обсуждения в Совете Безопасности.
«
"США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву. <...> Вопрос с расследованием для нас не закрыт, и мы к нему вернемся в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится", — написал он.
По словам дипломата, для западных стран эта тема предсказуемо остается неудобной: их представители в Совбезе явно нервничают, отвечая на вопросы России, и призывают не торопить Данию, Германию и Швецию с расследованиями.
"Так, однако, считают не все члены СБ — очень многие как раз высказывали недоумение в связи с тем, что немцы и скандинавы не торопятся и до сих пор не поделились с СБ информацией о ходе своих расследований. Речь даже может идти о неуважении к Совбезу, который все три страны достаточно четко попросил ускориться", — подчеркнул Полянский.
Он добавил, что понимание российской позиции нарастает, "что уже неприлично изолирует западников в глазах большей части членов ООН".
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на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы в июне прошлого года под прикрытием учений Baltops заложили американские водолазы, а привели ее в действие норвежцы. Решение об операции принимал президент США Джо Байден, утверждает Херш, а поводом для нее стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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