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Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам - РИА Новости, 16.06.2023
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22:49 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/postavki-1878807534.html
Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам
Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам - РИА Новости, 16.06.2023
Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам
Американский госдепартамент одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на 611 миллионов долларов, заявили в пятницу в Пентагоне. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T22:49
2023-06-16T22:49
в мире
нидерланды
государственный департамент сша
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американский госдепартамент одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на 611 миллионов долларов, заявили в пятницу в Пентагоне. "Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландам воздушного судна MQ-9A Block 5 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 611 миллионов долларов", - указано в сообщении. Уведомление о согласовании продажи госдепом направлено в конгресс США. Уточняется, что власти Нидерландов хотят приобрести у США до четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9A Block 5, до трех наземных мобильных системы контроля, до тридцати устройств глобального позиционирования и навигации, а также другое сопутствующее оборудование, включая радары, ракетные установки, транспондеры и запчасти.
https://ria.ru/20230616/pripasy-1878801810.html
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в мире, нидерланды, государственный департамент сша, министерство обороны сша, сша
В мире, Нидерланды, Государственный департамент США, Министерство обороны США, США
Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам

Госдеп одобрил продажу военных дронов и оборудования Нидерландам на 611 миллионов долларов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американский госдепартамент одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на 611 миллионов долларов, заявили в пятницу в Пентагоне.
"Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландам воздушного судна MQ-9A Block 5 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 611 миллионов долларов", - указано в сообщении. Уведомление о согласовании продажи госдепом направлено в конгресс США.
Уточняется, что власти Нидерландов хотят приобрести у США до четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9A Block 5, до трех наземных мобильных системы контроля, до тридцати устройств глобального позиционирования и навигации, а также другое сопутствующее оборудование, включая радары, ракетные установки, транспондеры и запчасти.
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