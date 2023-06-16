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Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам
Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам - РИА Новости, 16.06.2023
Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам
Американский госдепартамент одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на 611 миллионов долларов, заявили в пятницу в Пентагоне. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T22:49
2023-06-16T22:49
2023-06-16T22:49
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американский госдепартамент одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на 611 миллионов долларов, заявили в пятницу в Пентагоне. "Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландам воздушного судна MQ-9A Block 5 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 611 миллионов долларов", - указано в сообщении. Уведомление о согласовании продажи госдепом направлено в конгресс США. Уточняется, что власти Нидерландов хотят приобрести у США до четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9A Block 5, до трех наземных мобильных системы контроля, до тридцати устройств глобального позиционирования и навигации, а также другое сопутствующее оборудование, включая радары, ракетные установки, транспондеры и запчасти.
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в мире, нидерланды, государственный департамент сша, министерство обороны сша, сша
В мире, Нидерланды, Государственный департамент США, Министерство обороны США, США
Госдеп одобрил продажу беспилотников и оборудования Нидерландам
Госдеп одобрил продажу военных дронов и оборудования Нидерландам на 611 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американский госдепартамент одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на 611 миллионов долларов, заявили в пятницу в Пентагоне.
"Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландам воздушного судна MQ-9A Block 5 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 611 миллионов долларов", - указано в сообщении. Уведомление о согласовании продажи госдепом направлено в конгресс США.
Уточняется, что власти Нидерландов хотят приобрести у США до четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9A Block 5, до трех наземных мобильных системы контроля, до тридцати устройств глобального позиционирования и навигации, а также другое сопутствующее оборудование, включая радары, ракетные установки, транспондеры и запчасти.
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