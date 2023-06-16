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"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2023
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21:34 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html
"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай
"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай - РИА Новости, 16.06.2023
"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай
"Газпром" и китайская CNPC на ПМЭФ обсудили поставки газа в Китай по "дальневосточному" маршруту, сообщила российская компания. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:34
2023-06-16T21:34
экономика
китай
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC на ПМЭФ обсудили поставки газа в Китай по "дальневосточному" маршруту, сообщила российская компания. "ПМЭФ-2023: Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоулян обсудили актуальные вопросы стратегического сотрудничества. В частности, речь шла о ходе реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. Работы по проектированию газопровода продолжаются по графику", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече была дана высокая оценка надежности поставок по газопроводу "Сила Сибири". С начала этого года поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Отдельное внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в газовой сфере. Между "Газпромом" и CNPC действует 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 миллиардов миллиардов кубометров газа в год. Поставки начались в конце 2019 года. В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, китай, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай

"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC на ПМЭФ обсудили поставки газа в Китай по "дальневосточному" маршруту, сообщила российская компания.
"ПМЭФ-2023: Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоулян обсудили актуальные вопросы стратегического сотрудничества. В частности, речь шла о ходе реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. Работы по проектированию газопровода продолжаются по графику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече была дана высокая оценка надежности поставок по газопроводу "Сила Сибири". С начала этого года поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Отдельное внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в газовой сфере.
Между "Газпромом" и CNPC действует 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 миллиардов миллиардов кубометров газа в год. Поставки начались в конце 2019 года.
В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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