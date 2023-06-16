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Путин предложил продлить механизм зонтичных поручительств
Путин предложил продлить механизм зонтичных поручительств - РИА Новости, 16.06.2023
Путин предложил продлить механизм зонтичных поручительств
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ предложил продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года, а также попросил правительство... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:07
2023-06-16T16:07
2023-06-16T16:07
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ предложил продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года, а также попросил правительство определить целевые лимиты для увеличения объема такого кредитования. "В 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере ИТ - в 46 раз. Конечно, спрос на такой инструмент еще выше... Поэтому предлагаю нарастить этот ресурс, продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года и прошу правительство определить целевые лимиты для увеличения объема для такого кредитования", - сказал Путин.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил продлить механизм зонтичных поручительств
Президент Путин на ПМЭФ предложил продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года