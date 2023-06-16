https://ria.ru/20230616/polk-1878734592.html

Бомбардировочному авиаполку ЮВО присвоили звание "Гвардейский"

Бомбардировочному авиаполку ЮВО присвоили звание "Гвардейский" - РИА Новости, 16.06.2023

Бомбардировочному авиаполку ЮВО присвоили звание "Гвардейский"

Бомбардировочному авиационному полку Южного военного округа, дислоцированному в Ростовской области, присвоено наименование "Гвардейский", сообщает правительство РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:23

2023-06-16T17:23

2023-06-16T17:23

безопасность

ростовская область

южный военный округ

су-34

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Бомбардировочному авиационному полку Южного военного округа, дислоцированному в Ростовской области, присвоено наименование "Гвардейский", сообщает правительство региона на сайте. На аэродроме авиационной части состоялась торжественная церемония вручения Георгиевской знаменной ленты. Командующий армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Николай Гостев прикрепил ленту к боевому знамени воинской части. "Почетное наименование "Гвардейский" бомбардировочному авиационному полку присвоено... за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении. Полк в строю 73 года, 30 из них он провел в Ростовской области. За это время военнослужащие освоили практически все типы самолетов: от Як-9 до суперсовременных Су-34. "Если посчитать общий налет полка, то получится, что в воздухе он провел более четверти века – 28 лет. За время существования подразделения менялись места дислокации, названия, стоящие перед полком задачи. Неизменным оставалось одно: профессионализм, смелость, готовность пожертвовать собой ради страны и мирных жителей", - обратился к военнослужащим замгубернатора области Вадим Артемов. Он отметил, что сегодня часть по праву считается самым боевым авиационным полком фронтовой бомбардировочной авиации. Только за последние пять лет общий налет полка составил более 15 тысяч часов.

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ростовская область, южный военный округ, су-34