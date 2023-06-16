https://ria.ru/20230616/politika-1878743606.html

Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском

Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском - РИА Новости, 16.06.2023

Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:41

2023-06-16T17:41

2023-06-16T17:41

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает недоумение как можно поддерживать "неонацистское отребье"."Что касается лидеров западных, вы знаете, я никогда не даю никаких оценок свои коллегам, как бы у нас ни складывались личные отношения, я считаю это некорректным. Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего уже никогда не говорю, но единственное, что вызывает моё полное неприятие - как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев. Вне зависимости от этнической принадлежности того или иного человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878710162.html

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