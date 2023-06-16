https://ria.ru/20230616/politika-1878743606.html
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском - РИА Новости, 16.06.2023
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:41
2023-06-16T17:41
2023-06-16T17:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
владимир путин
в мире
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_d1797e70060734bc6e197d6b80e979bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает недоумение как можно поддерживать "неонацистское отребье"."Что касается лидеров западных, вы знаете, я никогда не даю никаких оценок свои коллегам, как бы у нас ни складывались личные отношения, я считаю это некорректным. Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего уже никогда не говорю, но единственное, что вызывает моё полное неприятие - как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев. Вне зависимости от этнической принадлежности того или иного человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878710162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_42dde69b0ae7064619037bde44b1a639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире, пмэф 2023
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, ПМЭФ 2023
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском
Путин, говоря о Зеленском, выразил недоумение из-за поддержки неонацистского отребья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает недоумение как можно поддерживать "неонацистское отребье".
"Что касается лидеров западных, вы знаете, я никогда не даю никаких оценок свои коллегам, как бы у нас ни складывались личные отношения, я считаю это некорректным. Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего уже никогда не говорю, но единственное, что вызывает моё полное неприятие - как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев. Вне зависимости от этнической принадлежности того или иного человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера