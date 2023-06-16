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Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/politika-1878743606.html
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском - РИА Новости, 16.06.2023
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:41
2023-06-16T17:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает недоумение как можно поддерживать "неонацистское отребье"."Что касается лидеров западных, вы знаете, я никогда не даю никаких оценок свои коллегам, как бы у нас ни складывались личные отношения, я считаю это некорректным. Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего уже никогда не говорю, но единственное, что вызывает моё полное неприятие - как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев. Вне зависимости от этнической принадлежности того или иного человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире, пмэф 2023
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, ПМЭФ 2023
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском

Путин, говоря о Зеленском, выразил недоумение из-за поддержки неонацистского отребья

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не даёт никаких оценок своим коллегам, никогда не говорит ничего о Владимире Зеленском, но у него вызывает недоумение как можно поддерживать "неонацистское отребье".
"Что касается лидеров западных, вы знаете, я никогда не даю никаких оценок свои коллегам, как бы у нас ни складывались личные отношения, я считаю это некорректным. Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего уже никогда не говорю, но единственное, что вызывает моё полное неприятие - как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев. Вне зависимости от этнической принадлежности того или иного человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Трансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин: на Украине на пьедестал почета возвели последователей Гитлера
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреПМЭФ 2023
 
 
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