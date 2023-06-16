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США отрабатывают обезоруживающий удар по России - РИА Новости, 16.06.2023
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08:00 16.06.2023 (обновлено: 13:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/politika-1878484936.html
США отрабатывают обезоруживающий удар по России
США отрабатывают обезоруживающий удар по России - РИА Новости, 16.06.2023
США отрабатывают обезоруживающий удар по России
На сегодняшний момент контрнаступление ВСУ выглядит чистым суицидом. Катастрофические человеческие потери, продвижение в стиле "шаг вперед — два шага назад"... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:00
2023-06-16T13:48
аналитика
россия
сша
украина
европа
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
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На сегодняшний момент контрнаступление ВСУ выглядит чистым суицидом. Катастрофические человеческие потери, продвижение в стиле "шаг вперед — два шага назад". Полная беспомощность распиаренной западной техники при господстве в воздухе русской авиации. Горят немецкие "Леопарды", горят французские бронеавтомобили. Однако радоваться нам пока нечему. Парадоксальным образом чем хуже дела у украинской армии, тем выше вероятность глобального конфликта.В Киеве надеются на помощь НАТО, и альянс действительно помогает чем может. Вчера в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли встречи контактной группы по обороне Украины в так называемом формате Рамштайн. Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал всемерную поддержку ВСУ. Министр обороны США Ллойд Остин напомнил собравшимся, что "война на Украине — это не спринт, а марафон", и заверил: Вашингтон не бросит Незалежную, а будет использовать ее вдолгую. Вся эта миротворческая риторика, все эти эвфемизмы и красивые слова скрывают под собой совершенно четкие военные цели. И нет, это не поддержка Украины. В военных планах Пентагона с 2014 года главным противником была обозначена Россия. И сегодня проамериканский блок НАТО собирается достигать целей поражения России прежде всего военным путем. Если Украина сломается, в дело вступят силы альянса.Тот же Столтенберг уже делал вброс про то, что на украинскую территорию, если дела у ВСУ будут совсем плохи, может зайти польская армия — как бы не от НАТО, а от себя лично. Но в американском протекторате "Польша" не принимают таких решений самостоятельно. Все военные силы страны давно вписаны в американскую военную машину на территории Европы. Просто раньше американцы бросали на убой украинцев, а теперь хотят бросать поляков.Еще одним "сигналом Москве" стали масштабные учения "Воздушный защитник" (Air Defender — 2023), демонстративно приуроченные к годовщине нападения Гитлера на СССР. Формально их организует не руководство альянса. Но, по сути, там участвуют почти все страны НАТО, а еще примкнувшие к ним Швеция и Япония. Возглавляет учения — для пущего символизма — Германия, стремительно освобождающаяся от химеры, именуемой совестью.Эти неслыханные по масштабу учения идут прямо сейчас в непосредственной близости от российских границ. Более десяти тысяч участников, 250 военных самолетов. "Очень удивлюсь, если мировые лидеры — включая и господина Путина — не возьмут на заметку... силу и дух нашего альянса", — прозрачно намекает американский посол в Германии Эми Гутман.А 22 июня самолеты люфтваффе будут летать над Прибалтикой, отрабатывать бомбовые удары. Причем тут вообще Украина? Это демонстративная репетиция нападения на Россию всеми силами натовского альянса. Именно так — с бомбежек — начинались все вторжения НАТО на территории суверенных государств.В учениях "Воздушный защитник" принимают участие сто самолетов, прилетевших по такому случаю из США. Американская сторона в лице генерал-лейтенанта ВВС США Майкла Ло заявляет, что "в изменившемся стратегическом ландшафте Европы" учения "подтвердят постоянное присутствие США в Европе" и "покажут, что значит выступать против великой державы".То есть России откровенно говорят, что США хотят с ней воевать. В этой перспективе интересно, а что конкретно призваны продемонстрировать нам американские самолеты. Спойлер: это отнюдь не поддержка Украины. Это гораздо больше похоже на репетицию превентивного обезоруживающего удара по России.С этой своей идеей превентивного удара по нашей стране американцы носятся со времен изобретения атомной бомбы. У аналитического центра RAND есть большая историческая работа на эту тему. Там обильно цитируются американские генералы. "Не люблю я слово "оборона", — рассуждал в 1946-м генерал ВВС США Арнольд в ответ на вопрос журналиста, что делать, когда атомную бомбу придумают в СССР. — Мы должны вдарить по ним первыми, чтобы обеспечить безопасность Америки".Идея "вдарить первыми" легла в основу печально знаменитого плана Dropshot, предусматривающего атомную бомбардировку мегаполисов СССР, а при Буше и Обаме стала официальной концепцией "превентивного обезглавливающего ядерного удара", который наносится по ракетным шахтам и штабам стратегического противника так, чтобы тот не успел среагировать.Это вполне официальная политика, все это есть в открытых источниках, однако на каждое представление России по ту сторону океана делают удивленные глаза и начинают отважно лгать, что НАТО — это только оборонительный альянс с сугубо мирными целями, который занимается исключительно "защитой Украины". Впрочем, эта риторика — тоже часть военных действий. Ее цель очевидна: заморочить противника и ввести в заблуждение весь окружающий мир.Энтони Блинкен, заявляющий, что американцы не враги русского народа, просто наводит "туман войны" на вполне конкретные военные цели Вашингтона. Но нас не так легко обмануть. Ровно то же самое теми же самыми словами говорил Адольф Гитлер. Чем он кончил, известно.
https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html
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аналитика, россия, сша, украина, европа, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, пентагон
Аналитика, Россия, США, Украина, Европа, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пентагон

США отрабатывают обезоруживающий удар по России

© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEСолдат Вооруженных сил Германии стоит перед транспортным самолетом Airbus A400M и истребителем Eurofighter во время учений Air Defender — 2023 на военной авиабазе в Лехфельде, южная Германия, 15 июня 2023 года
Солдат Вооруженных сил Германии стоит перед транспортным самолетом Airbus A400M и истребителем Eurofighter во время учений Air Defender — 2023 на военной авиабазе в Лехфельде, южная Германия, 15 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
Солдат Вооруженных сил Германии стоит перед транспортным самолетом Airbus A400M и истребителем Eurofighter во время учений Air Defender — 2023 на военной авиабазе в Лехфельде, южная Германия, 15 июня 2023 года
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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На сегодняшний момент контрнаступление ВСУ выглядит чистым суицидом. Катастрофические человеческие потери, продвижение в стиле "шаг вперед — два шага назад". Полная беспомощность распиаренной западной техники при господстве в воздухе русской авиации. Горят немецкие "Леопарды", горят французские бронеавтомобили. Однако радоваться нам пока нечему. Парадоксальным образом чем хуже дела у украинской армии, тем выше вероятность глобального конфликта.
В Киеве надеются на помощь НАТО, и альянс действительно помогает чем может. Вчера в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли встречи контактной группы по обороне Украины в так называемом формате Рамштайн. Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал всемерную поддержку ВСУ. Министр обороны США Ллойд Остин напомнил собравшимся, что "война на Украине — это не спринт, а марафон", и заверил: Вашингтон не бросит Незалежную, а будет использовать ее вдолгую.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО
15 июня, 18:36
Вся эта миротворческая риторика, все эти эвфемизмы и красивые слова скрывают под собой совершенно четкие военные цели. И нет, это не поддержка Украины. В военных планах Пентагона с 2014 года главным противником была обозначена Россия. И сегодня проамериканский блок НАТО собирается достигать целей поражения России прежде всего военным путем. Если Украина сломается, в дело вступят силы альянса.
Тот же Столтенберг уже делал вброс про то, что на украинскую территорию, если дела у ВСУ будут совсем плохи, может зайти польская армия — как бы не от НАТО, а от себя лично. Но в американском протекторате "Польша" не принимают таких решений самостоятельно. Все военные силы страны давно вписаны в американскую военную машину на территории Европы. Просто раньше американцы бросали на убой украинцев, а теперь хотят бросать поляков.
Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023
Мединский рассказал, для чего на Западе меняют историческую науку
15 июня, 17:54
Еще одним "сигналом Москве" стали масштабные учения "Воздушный защитник" (Air Defender — 2023), демонстративно приуроченные к годовщине нападения Гитлера на СССР. Формально их организует не руководство альянса. Но, по сути, там участвуют почти все страны НАТО, а еще примкнувшие к ним Швеция и Япония. Возглавляет учения — для пущего символизма — Германия, стремительно освобождающаяся от химеры, именуемой совестью.
Эти неслыханные по масштабу учения идут прямо сейчас в непосредственной близости от российских границ. Более десяти тысяч участников, 250 военных самолетов. "Очень удивлюсь, если мировые лидеры — включая и господина Путина — не возьмут на заметку... силу и дух нашего альянса", — прозрачно намекает американский посол в Германии Эми Гутман.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине еще больше оружия
15 июня, 16:50
А 22 июня самолеты люфтваффе будут летать над Прибалтикой, отрабатывать бомбовые удары. Причем тут вообще Украина? Это демонстративная репетиция нападения на Россию всеми силами натовского альянса. Именно так — с бомбежек — начинались все вторжения НАТО на территории суверенных государств.
В учениях "Воздушный защитник" принимают участие сто самолетов, прилетевших по такому случаю из США. Американская сторона в лице генерал-лейтенанта ВВС США Майкла Ло заявляет, что "в изменившемся стратегическом ландшафте Европы" учения "подтвердят постоянное присутствие США в Европе" и "покажут, что значит выступать против великой державы".
То есть России откровенно говорят, что США хотят с ней воевать. В этой перспективе интересно, а что конкретно призваны продемонстрировать нам американские самолеты. Спойлер: это отнюдь не поддержка Украины. Это гораздо больше похоже на репетицию превентивного обезоруживающего удара по России.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
СМИ: в Вашингтоне призвали Украину добиться серьезных успехов на поле боя
15 июня, 13:56
С этой своей идеей превентивного удара по нашей стране американцы носятся со времен изобретения атомной бомбы. У аналитического центра RAND есть большая историческая работа на эту тему. Там обильно цитируются американские генералы. "Не люблю я слово "оборона", — рассуждал в 1946-м генерал ВВС США Арнольд в ответ на вопрос журналиста, что делать, когда атомную бомбу придумают в СССР. — Мы должны вдарить по ним первыми, чтобы обеспечить безопасность Америки".
Идея "вдарить первыми" легла в основу печально знаменитого плана Dropshot, предусматривающего атомную бомбардировку мегаполисов СССР, а при Буше и Обаме стала официальной концепцией "превентивного обезглавливающего ядерного удара", который наносится по ракетным шахтам и штабам стратегического противника так, чтобы тот не успел среагировать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Захарова высказалась о призывах расширить географию складирования бомб США
13 июня, 20:39
Это вполне официальная политика, все это есть в открытых источниках, однако на каждое представление России по ту сторону океана делают удивленные глаза и начинают отважно лгать, что НАТО — это только оборонительный альянс с сугубо мирными целями, который занимается исключительно "защитой Украины". Впрочем, эта риторика — тоже часть военных действий. Ее цель очевидна: заморочить противника и ввести в заблуждение весь окружающий мир.
Энтони Блинкен, заявляющий, что американцы не враги русского народа, просто наводит "туман войны" на вполне конкретные военные цели Вашингтона. Но нас не так легко обмануть. Ровно то же самое теми же самыми словами говорил Адольф Гитлер. Чем он кончил, известно.
 
АналитикаРоссияСШАУкраинаЕвропаЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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