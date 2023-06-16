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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшая облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:30
2023-06-16T08:30
2023-06-16T08:30
общество
москва
погода
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков, до плюс 29 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве у нас небольшая облачность, без осадков, максимальная температура плюс 27 - плюс 29, по области - от плюс 25 до плюс 30. Ветер северный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230529/kupanie-1874775831.html
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общество, москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Котилевская: небольшая облачность и до плюс 29 ожидается в Москве в пятницу