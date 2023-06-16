https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878759617.html
Очередь в регистратуру и питание школьников в МО будет контролировать ИИ
Очередь в регистратуру и питание школьников в МО будет контролировать ИИ - РИА Новости, 16.06.2023
Очередь в регистратуру и питание школьников в МО будет контролировать ИИ
Более десяти проектов на базе искусственного интеллекта планируется запустить в Подмосковье в текущем году, это позволит проводить мониторинг очередей в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:22
2023-06-16T18:22
2023-06-16T18:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сбербанк россии
герман греф
пмэф 2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более десяти проектов на базе искусственного интеллекта планируется запустить в Подмосковье в текущем году, это позволит проводить мониторинг очередей в больницах, планировать маршрут общественного транспорта и не только, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом на площадке ПМЭФ – 2023. "У нас уже работает девять проектов, к которым подключен ИИ. Ещё четыре находятся на стадии реализации и полностью будут запущены в текущем году. На 2023-й ставим задачу по созданию более 10-ти новых "умных" проектов. Это, к примеру, мониторинг очереди у регистратуры, контроль питания в школах, планирование маршрутов общественного транспорта. Будем стараться внедрять искусственный интеллект во все сферы жизни", – сказал Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По информации ведомства, соглашение о сотрудничестве со Сбером позволит повысить эффективность и производительность программы, а также окажет помощь в разработке и внедрении умных технологичных решений, создании передовых сервисов. Ранее в Подмосковье за 2021-2023 годы, по данным ведомства, были запущены пилотные проекты по мониторингу состояния воздуха, голосовому вводу в здравоохранении и ряду других социально значимых направлений с применением искусственного интеллекта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. -0-
https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878756934.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, сбербанк россии, герман греф, пмэф 2023
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Сбербанк России, Герман Греф, ПМЭФ 2023
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более десяти проектов на базе искусственного интеллекта планируется запустить в Подмосковье в текущем году, это позволит проводить мониторинг очередей в больницах, планировать маршрут общественного транспорта и не только, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом на площадке ПМЭФ – 2023.
"У нас уже работает девять проектов, к которым подключен ИИ. Ещё четыре находятся на стадии реализации и полностью будут запущены в текущем году. На 2023-й ставим задачу по созданию более 10-ти новых "умных" проектов. Это, к примеру, мониторинг очереди у регистратуры, контроль питания в школах, планирование маршрутов общественного транспорта. Будем стараться внедрять искусственный интеллект во все сферы жизни", – сказал Воробьев
, слова которого приводятся в пресс-релизе пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Воробьев: передовой двигателестроительный кластер откроют в Подмосковье
По информации ведомства, соглашение о сотрудничестве со Сбером позволит повысить эффективность и производительность программы, а также окажет помощь в разработке и внедрении умных технологичных решений, создании передовых сервисов.
Ранее в Подмосковье за 2021-2023 годы, по данным ведомства, были запущены пилотные проекты по мониторингу состояния воздуха, голосовому вводу в здравоохранении и ряду других социально значимых направлений с применением искусственного интеллекта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. -0-