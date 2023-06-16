https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878709406.html

Воробьев на ПМЭФ-2023: Тувинский этнический центр построят в Подмосковье

Воробьев на ПМЭФ-2023: Тувинский этнический центр построят в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2023

Воробьев на ПМЭФ-2023: Тувинский этнический центр построят в Подмосковье

Строительство Тувинского этнического центра в Рузском городском округе позволит жителям Подмосковья познакомится с кухней, обычаями и промыслами республики... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:35

2023-06-16T16:35

2023-06-16T16:35

новости подмосковья

андрей воробьев

республика тыва

руза

московская область (подмосковье)

владислав ховалыг

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Строительство Тувинского этнического центра в Рузском городском округе позволит жителям Подмосковья познакомится с кухней, обычаями и промыслами республики Юго-Восточной Сибири, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом на площадке Петербургского международного экономического форума. "Россия богата и сильна своими национальными традициями, народной культурой. К сожалению, не всегда есть возможность отправиться в отдаленные регионы и познакомиться с местными обычаями, кухней, промыслами, поэтому мы договорились с коллегами из Республики Тыва об открытии Тувинского этнического центра в Подмосковье. Считаем, что культурный обмен и межнациональный диалог сегодня так же важны, как торговые отношения и деловые контакты. Такие проекты объединяют людей, позволяют лучше узнать свою страну. Уверен, что жители и гости столичного региона будут с удовольствием посещать этноцентр в Рузе, и он станет новой точкой притяжения туристов", - отметил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что этнический центр расположится на площади 160 гектаров, там разместятся центр горлового пения, центр национальной борьбы "хуреш", резиденция тувинского шамана, фудкорт тувинской кухни, центр тувинских ремесел и юрточный гостиничный комплекс. "Соглашение предусматривает также сотрудничество в промышленности, торговле и услугах, информационных коммуникациях, АПК, архитектуре и строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме, спорте, охране окружающей среды, молодежной политике, взаимодействии с социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями", - отмечается в документе. ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878483392.html

республика тыва

руза

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, республика тыва, руза, московская область (подмосковье), владислав ховалыг