https://ria.ru/20230616/peregovory-1878743216.html

СМИ: Киев на переговорах должен будет отказаться от вступления в НАТО

СМИ: Киев на переговорах должен будет отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: Киев на переговорах должен будет отказаться от вступления в НАТО

Киев в будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса должен отказаться от стремления вступить в НАТО, в противном случае Запад встанет перед прямым... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:41

2023-06-16T17:41

2023-06-16T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев в будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса должен отказаться от стремления вступить в НАТО, в противном случае Запад встанет перед прямым конфликтом с РФ, пишет колумнист газеты New York Times Стивен Вартхейм. Журналист отметил, что при будущих переговорах по Украине "Зеленский должен вернуться к предложению Украины, которое, как сообщается, было выдвинуто в марте прошлого года, о прекращении стремления к членству в НАТО". По словам эксперта, Североатлантический альянс с 2014 года продемонстрировал, что "не желает воевать с Россией из-за Украины". При этом, как подчеркнул Вартхейм, вступление Украины в НАТО создаст предпосылки для дальнейшей эскалации конфликта. "Если Украина присоединится, а Россия вновь вторгнется, Соединенным Штатам и остальной части НАТО придется решать, вести ли "Третью мировую войну", как метко назвал прямой конфликт с Россией президент Байден, или отказаться защищать Украину и тем самым нанести ущерб гарантиям безопасности во всем альянсе", - пишет Вартхейм. В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле. Также генсек добавил, что НАТО должна уже сейчас "начать планировать, думать" об обеспечении безопасности Украины на период после окончания конфликта.

https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр